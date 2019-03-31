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Yerel seçim sonuçları | AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları...

Türkiye yerel seçimler için bugün sandık başına gitti. 57 milyon seçmenin oy kullanması beklenen seçimler süresince katılımın beklenenin biraz altında olduğu bildiriliyor.

Yerel seçim sonuçları | AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları...

Türkiye yerel seçimler için bugün sandık başına gitti. 57 milyon seçmenin oy kullanması beklenen seçimler süresince katılımın beklenenin biraz altında olduğu bildiriliyor.

31 Mart 2019 Pazar 18:19
Yerel seçim sonuçları | AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları...

Yerel seçim sonuçları | AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları... 

Türkiye bugün yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına giderek oyunu kullandı. 

31 Mart yerel seçimleri yurt genelinde sakin geçti. Malatya'da 3 kişinin can verdiği kanlı saldırı dışında, ülke genelinde vatandaşlar Türkiye'nin 81 ilinde vatandaşlar sandık başına gitti. İstanbul halkı da, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve muhtar adayları ile meclis üyeleri için tercihini yaptı. İstanbul seçmeni kendi ilindeki seçim sonuçlarını sorguluyor ve hangi belediye başkan adayının önde olduğunu merak ediyor. İşte İstanbul seçim sonuçları ve oy oranları...

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için bugün sandığa gitti. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, 28 milyon 929 bin 732’si kadın, 28 milyon 128 bin 904’ü erkek toplam 57 milyon 58 bin 636 seçmen, 194 bin 390 sandıkta oy kullandı.


İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

SAADET PARTİSİ NECDET GÖKÇINAR TİCARET ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ SELİM KOTİL İNŞAAT MÜHENDİSİ ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ ZEHRA GÜNER KARAOĞLU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

VATAN PARTİSİ MUSTAFA İLKER YÜCEL GAZETECİ ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

CUMHURİYET HALK PARTİSİ EKREM İMAMOĞLU BELEDİYE BAŞKANI ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ BİNALİ YILDIRIM TBMM BAŞKANI ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

DEMOKRAT PARTİ ERSAN GÖKGÖZ SERBEST ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

DEMOKRATİK SOL PARTİ MUAMMER AYDIN AVUKAT ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

BAĞIMSIZ ÖZGE AKMAN SERBEST ÇALIŞAN ORTAOKUL/LİSE 

BAĞIMSIZ DURSUNALİ BACIOĞLU EMEKLİ İLKOKUL 

BAĞIMSIZ VEDAT ÖZTÜRK ANAHTAR TESLİM EV YENİLEME ORTAOKUL/LİSE 

BAĞIMSIZ HÜSEYİN KARABULUT GAZETECİ ORTAOKUL/LİSE 

BAĞIMSIZ AHMET ÇÖRDÜK SAĞLIK MEMURU ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL 

BAĞIMSIZ MUHAMMET ALİ CANCA SPOR UZMANI ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL 

BAĞIMSIZ MEHMET YILDIZ SPORCU ORTAOKUL/LİSE 

BAĞIMSIZ GÜLDES ÖNKOYUN ÖZEL SEKTÖR-İŞÇİ ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL 

BAĞIMSIZ HASAN ATASOY TORUN İŞÇİ ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL 

BAĞIMSIZ MEMET ALİ AYDOĞMUŞ İNŞAAT SEKTÖRÜ ORTAOKUL/LİSE 

BAĞIMSIZ LÜTFÜ YILMAZ AVUKAT ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL 

BAĞIMSIZ SEÇKİN İLKER EKONOMİST ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL 

BAĞIMSIZ HALEF ALP İŞLETMECİ ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL 

BAĞIMSIZ ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL SOSYAL ANTROPOLOG ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL 

BAĞIMSIZ FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU AVUKAT KATİBESİ İLKOKUL 

BAĞIMSIZ HAZER ORUÇ KAYA LOJİSTİK DANIŞMAN ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL 

BAĞIMSIZ BURHAN EROL İNŞAAT MÜHENDİSİ ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL 

BAĞIMSIZ DOĞAN DUMAN AVUKAT ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL 

BAĞIMSIZ AYSEL TEKEREK AVUKAT ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL 

BAĞIMSIZ ALİ RIZA KANSIZ ESNAF ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL 

BAĞIMSIZ ABDULCELİL GÜLAP İLERİ SÜRÜŞ UZMANI ORTAOKUL/LİSE 

BAĞIMSIZ ORUÇ KARACIK SERBEST ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL 

BAĞIMSIZ MEHMET CELAL BAYKARA AVUKAT ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL 23

BAĞIMSIZ BURAK KADIOĞLU SANAYİCİ ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL 

2014 İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

Toplam seçmen sayısı

Toplam sandık sayısı

9.997.024

32.165

Adaylık

Sonuçlar

Kıs.

Parti

Aday

Oy sayısı

Oy oranı

AK Parti

Adalet ve Kalkınma Partisi

Kadir Topbaş

4.100.191

%47.9

CHP

Cumhuriyet Halk Partisi

Mustafa Sarıgül

3.427.157

%40.0

HDP

Halkların Demokratik Partisi

Sırrı Süreyya Önder

412.875

%4.83

MHP

Milliyetçi Hareket Partisi

Rasim Acar

339.466

%3.97

SP

Saadet Partisi

Selman Esmerer

122.907

%1.44

BBP

Büyük Birlik Partisi

Ahmet Yelis

47.437

%0.55

Son Güncelleme: 31.03.2019 18:49
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