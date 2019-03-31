Yerel seçim sonuçları | AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları...
Türkiye bugün yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına giderek oyunu kullandı.
31 Mart yerel seçimleri yurt genelinde sakin geçti. Malatya'da 3 kişinin can verdiği kanlı saldırı dışında, ülke genelinde vatandaşlar Türkiye'nin 81 ilinde vatandaşlar sandık başına gitti. İstanbul halkı da, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve muhtar adayları ile meclis üyeleri için tercihini yaptı. İstanbul seçmeni kendi ilindeki seçim sonuçlarını sorguluyor ve hangi belediye başkan adayının önde olduğunu merak ediyor. İşte İstanbul seçim sonuçları ve oy oranları...
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için bugün sandığa gitti. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, 28 milyon 929 bin 732’si kadın, 28 milyon 128 bin 904’ü erkek toplam 57 milyon 58 bin 636 seçmen, 194 bin 390 sandıkta oy kullandı.
İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
SAADET PARTİSİ NECDET GÖKÇINAR TİCARET ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ SELİM KOTİL İNŞAAT MÜHENDİSİ ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ ZEHRA GÜNER KARAOĞLU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
VATAN PARTİSİ MUSTAFA İLKER YÜCEL GAZETECİ ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
CUMHURİYET HALK PARTİSİ EKREM İMAMOĞLU BELEDİYE BAŞKANI ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ BİNALİ YILDIRIM TBMM BAŞKANI ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
DEMOKRAT PARTİ ERSAN GÖKGÖZ SERBEST ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
DEMOKRATİK SOL PARTİ MUAMMER AYDIN AVUKAT ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ ÖZGE AKMAN SERBEST ÇALIŞAN ORTAOKUL/LİSE
BAĞIMSIZ DURSUNALİ BACIOĞLU EMEKLİ İLKOKUL
BAĞIMSIZ VEDAT ÖZTÜRK ANAHTAR TESLİM EV YENİLEME ORTAOKUL/LİSE
BAĞIMSIZ HÜSEYİN KARABULUT GAZETECİ ORTAOKUL/LİSE
BAĞIMSIZ AHMET ÇÖRDÜK SAĞLIK MEMURU ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ MUHAMMET ALİ CANCA SPOR UZMANI ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ MEHMET YILDIZ SPORCU ORTAOKUL/LİSE
BAĞIMSIZ GÜLDES ÖNKOYUN ÖZEL SEKTÖR-İŞÇİ ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ HASAN ATASOY TORUN İŞÇİ ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ MEMET ALİ AYDOĞMUŞ İNŞAAT SEKTÖRÜ ORTAOKUL/LİSE
BAĞIMSIZ LÜTFÜ YILMAZ AVUKAT ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ SEÇKİN İLKER EKONOMİST ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ HALEF ALP İŞLETMECİ ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL SOSYAL ANTROPOLOG ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU AVUKAT KATİBESİ İLKOKUL
BAĞIMSIZ HAZER ORUÇ KAYA LOJİSTİK DANIŞMAN ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ BURHAN EROL İNŞAAT MÜHENDİSİ ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ DOĞAN DUMAN AVUKAT ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ AYSEL TEKEREK AVUKAT ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ ALİ RIZA KANSIZ ESNAF ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ ABDULCELİL GÜLAP İLERİ SÜRÜŞ UZMANI ORTAOKUL/LİSE
BAĞIMSIZ ORUÇ KARACIK SERBEST ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ MEHMET CELAL BAYKARA AVUKAT ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL 23
BAĞIMSIZ BURAK KADIOĞLU SANAYİCİ ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
2014 İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Toplam seçmen sayısı
Toplam sandık sayısı
9.997.024
32.165
Adaylık
Sonuçlar
Kıs.
Parti
Aday
Oy sayısı
Oy oranı
AK Parti
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kadir Topbaş
4.100.191
%47.9
CHP
Cumhuriyet Halk Partisi
Mustafa Sarıgül
3.427.157
%40.0
HDP
Halkların Demokratik Partisi
Sırrı Süreyya Önder
412.875
%4.83
MHP
Milliyetçi Hareket Partisi
Rasim Acar
339.466
%3.97
SP
Saadet Partisi
Selman Esmerer
122.907
%1.44
BBP
Büyük Birlik Partisi
Ahmet Yelis
47.437
%0.55