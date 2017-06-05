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05 Haziran 2017 Pazartesi 09:39

Yerli turistler olay çıkardı, korsanlık yapmaya kalktı: Tenkeyi kaçırmak istediler

İçinde İranlı turistlerin de bulunduğu gezi teknesini Yunanistan'a kaçırmaya kalkan iki yerli turist Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Yerli turistler olay çıkardı, korsanlık yapmaya kalktı: Tenkeyi kaçırmak istediler
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Ege sahilleri yerli turistlerin çıkardığı olayla hareketli bir gün geçirdi. Bodrum'da denizin ortasında mahsur kalan teknede bulunan 38 turisti kurtarmaya giden tekne, turistler tarafından kaçırılmak istendi.

Tatile diyerek gelip olay çıkaran maganda turistler, hem sahil güvenliğe, hem turistlere hem de elini kolunu bağlayarak kilitledikleri kaptana zor anlar yaşattı. 

Bodrum’daki bir diskoda eğlenen 16’sı İranlı, 22’si Türk toplam 38 kişiyi, saat 03.00 sıralarında Gümbet Mahallesi’ndeki otellerine götürmek üzere denize açılan 10 metrelik polyester servis teknesi Haremtan Koyu açıklarında bozuldu. Teknenin kaptanı, Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Sahil Güvenlik, Halikarnas Gezi Tekneleri Kooperatifi yöneticisi 40 yaşındaki Enver Kantarmış’tan tekne göndererek turistleri kurtarmasını istedi. Kantarmış kendisine ait 45 kişi kapasiteli ‘First Angel’ adlı gulet tekneyi, kardeşi Veli Kantarmış (30) ve gemici Recep Olgun (22) ile bölgeye gönderdi. Mahsur kalan 38 kişi tekneye alındı.

Edinilen bilgiye göre bu sırada gruptan birkaç Türk tatilci, kendilerini kurtarmaya geç gelindiğini ileri sürüp tartışmaya başladı. Kantarmış ve Olgun’u dövüp kameraya kilitleyen grup, teknenin rotasını Yunanistan’ın İstanköy (Kos) Adası yönüne çevirdi. Veli Kantarmış, ağabeyi Enver Kantarmış’ı arayıp yardım istedi. Kaçırılan tekneye uluslararası sularda ulaşan Sahil Güvenlik, havaya ateş ederek tekneyi durdurdu. Kavgada yaralanan Kantarmış ve Olgun ile 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 14 kişi de gözaltına alındı. Enver Kantarmış, “Turistleri kurtarmak isterken başımıza gelmeyen kalmadı. Kardeşim ve çalışanımız için hastaneden darp raporu alıp suç duyurusunda bulunduk” dedi.
 
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