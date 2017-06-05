Yerli turistler olay çıkardı, korsanlık yapmaya kalktı: Tenkeyi kaçırmak istediler

Tatile diyerek gelip olay çıkaran maganda turistler, hem sahil güvenliğe, hem turistlere hem de elini kolunu bağlayarak kilitledikleri kaptana zor anlar yaşattı.Bodrum’daki bir diskoda eğlenen 16’sı İranlı, 22’si Türk toplam 38 kişiyi, saat 03.00 sıralarında Gümbet Mahallesi’ndeki otellerine götürmek üzere denize açılan 10 metrelik polyester servis teknesi Haremtan Koyu açıklarında bozuldu. Teknenin kaptanı, Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Sahil Güvenlik, Halikarnas Gezi Tekneleri Kooperatifi yöneticisi 40 yaşındaki’tan tekne göndererek turistleri kurtarmasını istedi. Kantarmış kendisine ait 45 kişi kapasiteli ‘First Angel’ adlı gulet tekneyi, kardeşi(30) ve gemici(22) ile bölgeye gönderdi. Mahsur kalan 38 kişi tekneye alındı.Edinilen bilgiye göre bu sırada gruptan birkaç Türk tatilci, kendilerini kurtarmaya geç gelindiğini ileri sürüp tartışmaya başladı. Kantarmış ve Olgun’u dövüp kameraya kilitleyen grup, teknenin rotasını Yunanistan’ın İstanköy (Kos) Adası yönüne çevirdi. Veli Kantarmış, ağabeyi Enver Kantarmış’ı arayıp yardım istedi. Kaçırılan tekneye uluslararası sularda ulaşanhavaya ateş ederek tekneyi durdurdu. Kavgada yaralanan Kantarmış ve Olgun ile 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 14 kişi de gözaltına alındı. Enver Kantarmış, “Turistleri kurtarmak isterken başımıza gelmeyen kalmadı. Kardeşim ve çalışanımız için hastaneden darp raporu alıp suç duyurusunda bulunduk” dedi.