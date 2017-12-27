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Yılbaşı gecesi için İstanbul polisi alarma geçti

Geçtiğimiz yıl Reina katliamına sahne olan İstanbul'da, polis önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. İstanbul'da yeni yılın ilk gecesi 37 bin polis memuru görev yapacak..

Yılbaşı gecesi için İstanbul polisi alarma geçti

Geçtiğimiz yıl Reina katliamına sahne olan İstanbul'da, polis önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. İstanbul'da yeni yılın ilk gecesi 37 bin polis memuru görev yapacak..

27 Aralık 2017 Çarşamba 22:24
Yılbaşı gecesi için İstanbul polisi alarma geçti

Yılbaşı gecesi için İstanbul polisi alarma geçti


Türkiye yeni yıla huzur içinde girmesi için güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin yılbaşı gecesi İstanbul genelinde alınacak önlemlerle ilgili sabah saatlerinden itibaren devam eden toplantısı sona erdi. Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre; etkinliklerinin yapılacağı eğlence mekanları, meydanlar, tarihi ve turistik alanlar ile azınlıkların ibadethaneleri, toplanma alanları, ayin ve etkinlik yerleri, kilise ve sinagogların yanı sıra vatandaşların yoğun şekilde kullandıkları AVM, havalimanları, metro, marmaray ve metrobüs durakları, otogarlar ve tren garlarında gerekli emniyet ve trafik tedbirleri aldı.
İstanbul polisinin aldığı tedbirler kapsamında, 30 Aralık Cumartesi günü 15 bin polis, 31 Aralık Pazar günü ise 37 bin polis ve 117 zırhlı araçla göreve hazır olduğu öğrenildi.

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