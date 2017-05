Yıldırım, AK Parti Grubu'nda son kez konuştu

AK PARTİ 3. OLAĞANÜSTÜ KONGRESİ

"ALMANYA YÖNÜNÜ TÜRKİYE'YE DÖNMEK ZORUNDADIR"

TRABZON'DAN ŞEHİT HABERİ

"ATATÜRK'E HAKARET" TARTIŞMALARI: KAOS OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI...

MOLDOVA ZİYARETİNDEKİ TEMASLAR

"SOMALİ'DE TEK İZ BIRAKAN, TÜRKİYE'NİN YAPTIĞI DESTEK VE YARDIMLARDIR"

"TERÖR NEREDEN GELİRSE GELSİN..."

SAVUNMA ALANINDAKİ YÜKSELİŞ

"BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILIM SON AYLARDA NEREDEYSE SIFIRA İNDİ"

FETÖ SORUŞTURMASI İTİRAZLARI

"EKONOMİDE DE KURDA DA İSTİKRAR TESİS OLMUŞTUR"

YENİ DÖNEM

"BU İŞİN MİMARI DA YENİDEN RECEP TAYYİP ERDOĞAN OLACAKTIR"

MECLİS'TEKİ HSK SEÇİMİ

ÜRETİM REFORMU PAKETİ

TARIM SEKTÖRÜNE YÖNELİK DÜZENLEME

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım, Genel Başkan sıfatıyla parti grubunda son konuşmasını yaptı. Almanya'ya FETÖ tepkisini dile getiren Yıldırım, FETÖ ihraçlarını değerlendirecek olan OHAL komisyonu üyelerinin de belirlendiğini söyledi. Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Yıldırım, AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi öncesi AK Parti Genel Başkanı olarak son kez parti grubuna hitap etti. 'Atılım dönemi'nin şifrelerini veren Binali Yıldırım "Bu yeni atılım dönemi, demokrasi, değişim, gelişim üçgeninin kurulduğu yılların habercisidir" dedi.Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamasından satır başları;"Kongrede Recep Tayyip Erdoğan'ı genel başkan adayı olarak teklif edeceğiz. Toplumsal barış ve kardeşliği geliştireceğiz, adil paylaşımı sağlayacak tedbiri alacağız. 16 Nisan'da millet 'değişim' dedi, noktayı koydu. Bu değişim 80 milyon vatandaşımızın tamamını olumlu şekilde etkileyecektir. Türkiye demokratik ilerleyişi, bölgesel ilişkileri, ekonomisi, iş dünyası ile tamamen değişimin adresi haline gelecek. Darbeler, vesayet girişimleri, alçak kalkışmalar artık Türkiye'nin gündemini işgal etmeyecek. 21 Mayıs'ta yapacağımız AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi'ni diğerlerinden ayıran özellik, tam bağımsız bir Türkiye'nin müjdecisi olmasıdır. Türkiye bir demokrasi şölenine tekrar şahit olacaktır. AK Parti milletin çizdiği yönde, yönetiminde önemli işler yaptı."Türkiye-Almanya ilişkileri arasındaki sorunlara değinen Yıldırım, 15 Temmuz'da rolü olanlara sığınma hakkı verilmesini sert sözlerle eleştirerek "Almanya artık bir şeye karar vermek durumundadır. İlişkileri geliştirmek istiyorsa, o zaman yönünü bölücülere, FETÖ'cülere değil, Türkiye'ye dönmek zorundadır." diye konuştu. Başbakan FETÖ soruşturmaları kapsamında ihraçların incelenmesi için kurulan OHAL komisyonu için de, üyelerin belirlendiğini açıkladı."Değinmek istediğim önemli konulardan bir tanesi Türkiye-Almanya ilişkileridir. İlişkiler halk oylaması öncesi yaşanan olaylar nedeniyle gerilmiş, her iki taraftan referandum sonrası olumlu mesajlar verilmiştir ancak geçtiğimiz hafta 15 Temmuz darbe girişimine dahli bulunan ve yurt dışına kaçan veya yurt dışında olan askerlere sığınma izni vermesi, iltica hakkı vermesi bu noktada ilişkilerimizin tekrar gerilmesi için önemli bir gelişme olmuştur. Almanya artık bir şeye karar vermek durumundadır. İlişkileri geliştirmek istiyorsa, o zaman yönünü bölücülere, FETÖ'cülere değil, Türkiye'ye dönmek zorundadır.""Trabzon Maçka'da terörle mücadele ederken hayatını kaybeden askerimize ve bütün şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bu olaylar karşısında ülkemizin, birliğine ve beraberliğine gölge düşürmeye çalışan mihraklar da maalesef oldu."SAVCININ ÖLÜMÜNE İLİŞKİN PAYLAŞIM VE HABERLER"Savcının arkasından ailesinin ve sevenlerinin acısı bu denli taze iken yakışıksız ifade kullananlarla ilgili yargı merciileri gerekeni mutlaka yapacaktır.""Şahsı Türk milletine malolmuş kahramanlarımıza, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları üzerinden bir toplumsal kaos oluşturma çalışmaları görmekteyiz. Cuma günü 19 Mayıs 1919. Bu şüphesiz önemli bir gündür.""Alanda yapılabilecek yeni işbirlikleri ve ortaklıklar üzerine de kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Bu ziyaret marjında soydaşlarımızla da hasret giderdik. Gökoğuz yeri, Moldova'nın güneyinde Türk soyunun yaşadığı yerdir. Soydaşlarımızın bizi ne kadar büyük bir sevgi, muhabbetle karşıladıklarını görünce, bir kez daha bu ulusun bir ferdi olmaktan büyük bir gurur duydum. Bu vesile ile 4. Gagavuz Kongresi'ne katıldık ve 20 değişik ülkeden gelen Gagavuz Türkleri ile hasret giderdik.""Bir diğer ziyaretimiz ise İngiltere'ye oldu. Londra temaslarımız çerçevesinde, İngiltere York Prensi, İngiltere Başbakanı Theresa May, Amerika Savunma Bakanı ile ikili görüşmeler yaptım. Somali, bildiğiniz gibi Doğu Afrika boynuzunda bir ülke. Uzun yıllar İtalya ve İngiltere'nin esaretinde kalmış son yıllarda bağımsızlığını kazanmış. Bağımsızlığını kazanması ile sorunları azalmamış artmış. 2012 yılında Somali diye bir devlet kalmadı dediler. O andan itibaren sayın Cumhurbaşkanı, o gün işadamları ile birlikte Somali'ye adeta çıkarma yaptı. Buradan insanlığa bir şey söyledi: İnsanlık öldüyse biz buradayız. Somali'deyiz. İnsanlığın Somali'ye dikkatini çekiyoruz. O günden sonra Somali'de yaşayan, yoksulluktan, kuraklıktan ve terörden adeta tükenme noktasına gelen o ülkede umutlar tekrar yeşerdi. Bu konferansta gördük ki, büyük büyük laflar edenler var ama orada bir konuşmacının dediği gibi,bunlar arasında bir ülke var ki; o Somali'de hiçbir hesap yapmadan, sadece oradaki insanların hayata tutunması, terörden korunması için fedakarlık yapıyor. Oraya hastaneler yapıyor, su kuyuları açıyor, okullar yapıyor, tarımla ilgili projeleri gerçekleştiriyor, polislerini askerlerini eğitiyor. Hint Okyanusu'nda, Aden Körfezi'nde deniz korsanlığını sona erdiriyor. İşte o ülkenin adı Türkiye'dir. Milyarlarca dolar yardım sözü verildi. Bir çoğu da aktarıldı ama o yardımlardan geriye hiçbir iz kalmadı. Tek iz bırakan Türkiye'nin yaptığı destek ve yardımlardır.""ABD Savunma Bakanı ile terör örgütü YPG ve DEAŞ hakkında kapsamlı görüşmeler yaptım. Adı ne olursa olsun, ister PKK, ister PYD, ister YPG ister DEAŞ olsun. Bunların hepsi terör örgütüdür, ölüm makinasıdır. Savunma Bakanı'nın bu konuda, bunun bir mecburiyet olduğunu bir seçim olmadığını ifade etmesi önemlidir. Ancak bir terör örgütü ile ABD'nin bir başka terör örgütünü yok etmek için işbirliği yapması kabul edilebilir bir şey değildir. Bunun açık bir şekilde kendisine ifade ettim. Burada Türkiye'nin hassasiyetleri konusunda gerekli teminatlar verilmezse yapacağımız şey çok açık ve nettir. Terör nereden gelirse gelsin, ister hudutlarımızın dışında ister içinde, bu terörün kökünü kazımaya kararlıyız, gereğini yaparız.""Resmi ziyaretler sırasında şunu bir kez daha gördük. Türkiye, hem bölgesel hem de küresel ölçekte daima önemli olmuştur, önemli olmaya devam edecektir. Kalkınan, büyüyen ekonomisi ile, yatırım potansiyeli yükselen Türkiye dünyanın ilgi odağı olmaya devam ediyor. 16 Nisan'da gerçekleştirilen referandum sonrasında kutlu yürüyüş şu an tüm ülkelerce merakla izleniyor. İstanbul'da açılışını yaptığımız savunma fuarı adeta bu söylediklerimizin bir ispatı niteliğindeydi. Savunma alanında dışa bağlılığımız yüzde 80'ler seviyesindeyken bugün bu oran yüzde 40'ın altına inmiştir. 15 yıl önce 1.8 milyar olan AR-GE bütçemiz, 20 milyara ulaşmış durumdadır. Doğrudan çalışan kişi sayısı 29 binden 123 bin seviyelerine çıkmıştır. Savunma sanayiinde yerlileşme ve millileşme önceliğimizdir. İşte bizim hayal ettiğimiz Türkiye budur. Katma değeri yüksek ürünler ve teknoloji üreten güçlü bir Türkiye. Bu hedeflerimiz için çalışmaya, ter dökmeye, akıl teri, alın teri dökmeye devam edeceğiz."Savunma sanayiinden aldığımız güçle terör örgütlerine de darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyoruz. Şehir yapılanmalarını da başarılı operasyonlarla çökertiyoruz. Bölücü terör örgütü günden güne eriyor, hatta insan kaynağı bulmakta güçlük çekiyor. Son aylarda katılma oranlarının neredeyse sıfıra indiğini görüyoruz. FETÖ ile mücadelede taviz vermeden devam ediyoruz.""OHAL komisyonlarına üyeler belli oldu. İtirazlar artık tek bir kuruma değil, bu merkeze adeta bir mahkeme gibi çalışacak bu merkeze yapılacak karara bağlanacak. Müracaatları haklı görünenlerin hakları iade edilecek. Haklı görünmeyenler içinse yargı yolu açılmış olacak. Türkiye artık terörden arınmış bir şekilde, yeni bir ufka yelken açmaya hazırdır.""İşsizlik geçtiğimiz Şubat ayı için azalma eğilimine girmiştir. Yüzde 12.6 düzeyine gerilemiştir. Bize düşen daha fazla üretim, daha fazla yatırım ve istihdam. Bu alanlarda teşviklerimizi artırarak yolumuza devam edeceğiz. Kriz simsarlarının, felaket korosu tellallarının korku senaryoları boşa çıkmış, ekonomide de kurda da istikrar tesis olmuştur. Ekonomimiz istikrar içerisinde güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor.""Recep Tayyip Erdoğan tekrar aramıza katıldı, AK Partimize katıldı. Bu buluşma sadece AK Parti'nin bir iç meselesi değildir. Milletimizin verdiği karar, daima güçlü iktidar, sürekli istikrardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 3 maddesi hemen yürürlüğe giriyor. Birincisi; Cumhurbaşkanının parti ile ilişiğinin sağlanması, ikincisi; Yargıda birliğin sağlanması, askeri yüksek mahkemelerin kapatılması. Yargıda artık sınıf ayrımı ortadan kaldırıldı. 80 milyonun tamamını kucaklayacak uygulamaları reddedip çukur siyaseti yapanlara Kürt vatandaşlarımız izin vermedi. Vesayet odakları, milletin biçmediği rolleri kapma peşinde olanlar kendilerine asla alan bulamayacaklar. Beyhude roller peşinde olanlar emekliliklerini rahatça yaşayabilirler. Kendi içinde sorun yaşayan ana muhalefetin dün de Türkiye'ye verecek bir şeyi yoktu, bugün de verecek hiçbir şeyi yok.""Türkiye'nin 2023, 2035, 2053 ve 2071 vizyonları hedefinde en büyük atılımı yapmış olacağız. Türkiye partili cumhurbaşkanı ile bu dönemde tanışmış olacak. Bu yeni atılım dönemi, demokrasi, değişim, gelişim üçgeninin kurulduğu yılların habercisidir. Her kenarında millet, her açısında milli irade olacak. Bu soluk 80 milyona yeni umutlar olarak yansıyacak ve bu işin mimarı da yeniden Recep Tayyip Erdoğan olacaktır.""Bugün TBMM, 16 Nisan referandumunda kararlaştırılan HSK için 7 üye seçecek. Geçen hafta komisyonda 21 isim belirlenmiş ve 7 tanesi bugün Meclis'te yapılacak seçimde belirlenmiş olacak. Bu bile referandumun Meclis'i ne kadar güçlendirdiğinin en büyük ispatı. Milli irade her şeyin üzerindedir. Bütün erklerin üzerinde millet iradesi var. TBMM, HSK'nın üyelerini tarihinde ilk defa seçiyor.""Bu hafta içerisinde esnafımızın vergi dairelerine olan vadesi geçmiş borçlarını ödeyebilmeleri için yeni imkan getiriliyor. 7 milyon vatandaşımız 36 aya varan taksitlerle vadesi geçmiş borçlarını ödeyebilecekler. Haziran ayında başvurular yapılacak ve vatandaşla devlet arasındaki hukuku geliştirmiş olacağız. Borcunu peşin öderse indirime sahip olacak. Ayrıca geçikme zammı yerine daha düşük oranda bir ödeme ile borçlarından kurtulmuş olacaklar.""Gündemimizdeki bir diğer konu da üretim reformu kanun tasarısıdır. Ekonomide çok önemli bir reform anlamına geliyor. İstikrarlı şekilde büyümek, büyümenin üretim kaynaklı olması ile mümkündür. Bu nedenle yatırım ve üretimin önündeki engelleri kaldıracak, ülkemizde daha fazla yatırımlar yapılmasını sağlayacak çok çnemli bir kanun tasarı teklifi Meclis'te görüşülecektir. Esasında 23 farklı kanunda değişiklik yapıyor. Sanayinin karşılaştığı birçok bürokratik işleme bu kanun ile son vermiş olacağız. Üretim yapanların, istihdam oluşturanlar üzerindeki mali yükler tamamen kaldırılacak. OSB'ler, sanayi siteleri, endüstri bölgeleri gibi sanayicilere verilen hizmetin kalitesi artırılacak.""Diğer kanun da; Milli tarım politikaları ile ilgili... Tarım sektöründe bu düzenleme ile kapsamlı bir reforma imza atıyoruz. Üretim planlaması yapabilen, gıda arz güvenliğini garanti altına alan, doğal kaynakları da koruyan, üreticinin refahı, tüketicinin memnuniyetini sağlayan küresel rekabette ülkemizin gücünü artıran, gelecek kuşaklara ambarları dolu bir ülke bırakan ve burada detaylarını vermediğim birçok yenilikler de Meclisimize gönderilmiş bulunmaktadır."Artık bir olma zamanıdır. 16 Nisan öncesi tartışmalar artık çok geride kalmıştır. 'Hayır' diyen de, 'Evet' diyen de bizim başımızın tacıdır. Onların da gönlünü kazanmak bundan sonraki en önemli öncelikli hedeflerimizden biri olacaktır.Türkiye'nin çeşitli illerinden buraya gelen bütün misafirlerimize teşekkür ediyorum. Rabbim yolumuzu ve bahtımızı açık eylesin. Allah'a emanet olun.