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17 Haziran 2017 Cumartesi 22:46

Yine Manisa; 200 asker gıda zehirlenmesiyle hastanelik oldu

Manisa'da askeri kışlada gıda zehirlenmesi şüphesiyle 200 kadar asker hastanelere kaldırıldı. Manisa valiliği tüm doktorları görev yerlerine çağırdı.

Yine Manisa; 200 asker gıda zehirlenmesiyle hastanelik oldu
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Yine Manisa; 200 asker gıda zehirlenmesiyle hastanelik oldu


Manisa'da bir askerir şehit olduğu binden fazlasının hastanelik olduğu gıda zehirlenmeleri sürüyor. Bugün iftarda en az 200 askerin besin zehirlenmesi teşhisi ile hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 3 ayrı hastaneye askerlerin sevkinden sonra il genelinde tüm doktorlar görev yaptığı kurumlara çağırıldı. Vali Güvençer bazı askerlerin durumlarının kritik olduğunu duyurdu.

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı'na bağlı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda görevli 200'e yakın asker, akşam yemeği sonrası fenalaştı. Askerler, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, bazı askerlerin durumunun kritik olduğunu açıkladı.


Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugayı'na bağlı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda görevli 200'e yakın asker, akşam yemeği sonrası saat 20.50 sıralarında fenalaştı. Mide bulantısı şikayetiyle revire başvuran askerler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla başta Merkez Efendi Devlet Hastanesi ve Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi olmak üzere 3 ayrı hastaneye kaldırıldı. Askerlerin akşam yemeği menüsünde tavuk ve çorba olduğu öğrenildi. Tugay Komutanlığı içinde de çadırlar kurulduğu ve askerlere müdahale edildiği öğrenildi.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Olayla ilgili açıklama yapan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, "Olay doğru. Şu anda 3 ayrı hastanede 200 asker tedaviye alındı. Kışlada fenalaşan tedaviye muhtaç başka askerler de var. Onların hastaneye sevki için de çalışılıyor. Ben de kışlaya geçip incelemelerde bulunacağım" dedi.

DOKTORLAR GÖREVE ÇAĞRILDI

Askerlerin fenalaştığı haberini alan CHP Manisa Milletvekili Yıldız Tur Biçer de hastanelerde askerleri ziyaret etti. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Biçer, "Sağlık İl Müdürlüğü, bütün hastanelerde yatan durumu iyi olan hastaların taburcu olmasını istedi. Bütün sağlık görevlileri, acil göreve çağrıldı" diye konuştu.

AYNI KIŞLADA ZEHİRLENEN 1 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Manisa'da geçen ayın sonlarına doğru yine Albay Arif Seyhun kışlasında 1049 asker fenalaşmış, bunlardan 207'si hastanede tedavi altına alınmıştı. Er Hüsnü Özel ise yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu.
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