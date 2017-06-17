Yine Manisa; 571 asker gıda zehirlenmesiyle hastanelik oldu

Yine Manisa; 571asker gıda zehirlenmesiyle hastanelik oldu

571 ASKER TEDAVİYE ALINDI

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

DOKTORLAR GÖREVE ÇAĞRILDI

AYNI KIŞLADA ZEHİRLENEN 1 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Manisa'da bir askerir şehit olduğu binden fazlasının hastanelik olduğu gıda zehirlenmeleri sürüyor. Bugün iftarda en az 200 askerin besin zehirlenmesi teşhisi ile hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 3 ayrı hastaneye askerlerin sevkinden sonra il genelinde tüm doktorlar görev yaptığı kurumlara çağırıldı. Vali Güvençer bazı askerlerin durumlarının kritik olduğunu duyurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan asker sayısı ilerleyen saatlerde 571'e çıkta'nda görevli 571 asker, akşam yemeği sonrası fenalaştı. Askerler, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.r, bazı askerlerin durumunun kritik olduğunu açıkladı.Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugayı'na bağlı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda görevli 571 asker, akşam yemeği sonrası saat 20.50 sıralarında fenalaştı. Mide bulantısı şikayetiyle revire başvuran askerler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla başta Merkez Efendi Devlet Hastanesi ve Celal Bayar Üniversitesiolmak üzere 3 ayrı hastaneye kaldırıldı. Askerlerin akşam yemeği menüsünde tavuk ve çorba olduğu öğrenildi. Tugay Komutanlığı içinde de çadırlar kurulduğu ve askerlere müdahale edildiği öğrenildi.Manisa'da 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan asker sayısının 571 olduğu açıklandı. Askerlerden 220'sinin kışla içerisinde kurulan sahra hastanesinde tedaviye alındığı, 351'inin ise kentteki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.Olayın ardından Manisa'ya gelen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, rahatsızlanan askerleri, hastanelerde ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı.Olayla ilgili açıklama yapan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, "Olay doğru. Şu anda 3 ayrı hastanede 200 asker tedaviye alındı. Kışlada fenalaşan tedaviye muhtaç başka askerler de var. Onların hastaneye sevki için de çalışılıyor. Ben de kışlaya geçip incelemelerde bulunacağım" dedi.Askerlerin fenalaştığı haberini alan CHP Manisa Milletvekili Yıldız Tur Biçer de hastanelerde askerleri ziyaret etti. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Biçer, "Sağlık İl Müdürlüğü, bütün hastanelerde yatan durumu iyi olan hastaların taburcu olmasını istedi. Bütün sağlık görevlileri, acil göreve çağrıldı" diye konuştu.Manisa'da geçen ayın sonlarına doğru yine Albay Arif Seyhun kışlasında 1049 asker fenalaşmış, bunlardan 207'si hastanede tedavi altına alınmıştı. Er Hüsnü Özel ise yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu.