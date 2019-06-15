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YKS'de piercing krizi, çıkaramayınca sınava giremedi

YKS'de piercing krizi, çıkaramayınca sınava giremedi

15 Haziran 2019 Cumartesi 19:10
YKS'de piercing krizi, çıkaramayınca sınava giremedi

YKS'de piercing krizi, çıkaramayınca sınava giremedi


İstanbul Avcılar'da kulaklarındaki piercing'leri çıkaramayan genç kız, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giremedi

Merkez mahallesi’ndeki Atatürk Ortaokulu’na gelen adaylar sıkı arama ve kimlik kontrolünden sonra binaya alındı. 


Edinilen bilgilere göre, binaya gelen adaylardan 4’ü fotoğraflı geçerli kimlikleri olmadığı için 6 aday da 15 dakika öncesinden binada olma koşuluna uymadıkları için binaya alınmadı.

Binaya 1 saat öncesinden gelen Muhammet Can Yaman, kimliğinde fotoğraf olmadığı için sınava giremeyeceğini öğrenince babasının otomobili ile Avcılar İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne giderek geçici kimlik belgesi aldı. Sınav salonuna geldiklerinde saat 10.02’yi gösterdiği için Yaman sınava giremedi.

Sınava annesi ile gelen bir genç kız, kulaklarındaki piercing'ler nedeniyle bir süre bekletildi. Genç kız kulaklarındaki piercing'leri bir türlü çıkaramayınca salona alınmadı. Sınava giremeyen genç kız gözyaşlarını tutamayarak okuldan ayrıldı.


 

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