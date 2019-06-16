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YKS sınavına kalbi dayanamadı

Ankara Sincan 100. Yıl İmam Hatip Lisesi'nde dün yapılan YKS TYT oturumu sırasında 24 yaşındaki genç kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

YKS sınavına kalbi dayanamadı

Ankara Sincan 100. Yıl İmam Hatip Lisesi'nde dün yapılan YKS TYT oturumu sırasında 24 yaşındaki genç kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

16 Haziran 2019 Pazar 02:01
YKS sınavına kalbi dayanamadı

YKS sınavına kalbi dayanamadı


Dün Türkiye genelinde başlayan ve   adayın ter döktüğü ter döktüğü YKS, TYT sınavında yeni evli Sercan Bolat kalp krizi geçirdi 
 

YKS sınavı sırasında kalp krizi geçiren 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) sırasında kalp krizi geçiren bir aday kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 100. Yıl İmam Hatip Ortaokulu'na sınava giren 24 yaşındaki Sercan Bolat kalp krizi geçirerek yere düştü. Başını yere vuran Bolat görevliler tarafından çağrılan ambulans ile Lokman Hekim Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bolat, kaldırıdığı hastanede hayatını kaybetti. Bolat'ın evli ve 20 günlük çocuğu olduğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
YKSTYT100. Yıl İmam Hatip OrtaokuluLokman Hekim Hastanesi
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