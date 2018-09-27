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Yoğun Bakım'da akrem paniği; Yaşlı kadının üzerinde çıktı

Zatürre olduğu için hastanenin yoğun bakım servisine getirilen 84 yaşındaki bir kadının üzerinden akrep çıkınca hastanede büyük panik yaşandı.

Yoğun Bakım'da akrem paniği; Yaşlı kadının üzerinde çıktı

Zatürre olduğu için hastanenin yoğun bakım servisine getirilen 84 yaşındaki bir kadının üzerinden akrep çıkınca hastanede büyük panik yaşandı.

27 Eylül 2018 Perşembe 22:24
Yoğun Bakım'da akrem paniği; Yaşlı kadının üzerinde çıktı

Yoğun Bakım'da akrem paniği; Yaşlı kadının üzerinde çıktı


Zatürre olduğu için hastanenin yoğun bakım servisine getirilen 84 yaşındaki bir kadının üzerinden akrep çıkınca hastanede büyük panik yaşandı.

Kırşehir’in Kaman ilçesinde zatürre nedeniyle devlet hastanesinin aciline başvuran yaşlı kadının üzerindeki akrep, yoğun bakım ünitesinde fark edildi. Akrep görevliler tarafından alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı


Alınan bilgiye göre, Kaman ilçesi Ömerhacılı kasabasında yaşayan Döndü Doğan (83), zatürre rahatsızlığı nedeniyle Kaman İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Oğlu tarafından hastaneye kaldırılan yaşlı kadına acil serviste ilk müdahale yapılarak yoğun bakım ünitesine alındı.

Yoğun bakım ünitesine alınan yaşlı kadının üzerinde akrebi gören stajyer öğrenciler panik halinde bağırınca görevli personeller müdahale ederek akrebi aldı.

Akrebin yaşlı kadını elinden soktuğu tahmin edilirken, kadına zatürre tedavisi yanında akrep sokması için de tedavi uygulandı.

Yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, akrebin kadının üzerine nasıl geldiği araştırılıyor.

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