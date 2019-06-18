Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
94219
ALTIN
252.357
DOLAR
5.8343
STERLİN
7.3193
EURO
6.5347

Yol göle döndü, çorba keyfini bozmadı

Şiddetli sağanak yağmurun su baskınlarına neden olmasına aldırmaya vatandaş, bir lokantanın önünde yağmur suları altında çorba keyfini bozdana sürdürdü..

Yol göle döndü, çorba keyfini bozmadı

Şiddetli sağanak yağmurun su baskınlarına neden olmasına aldırmaya vatandaş, bir lokantanın önünde yağmur suları altında çorba keyfini bozdana sürdürdü..

18 Haziran 2019 Salı 23:23
Yol göle döndü, çorba keyfini bozmadı

Yol göle döndü, çorba keyfini bozmadı


Sağanak yavmurun etkili olduğu, su baskını haberlerinin geldiği Yozgat’ın Yerköy ilçesinde bir vatandaşın yaşananlara aldırış etmeden, masasındaki çorbaya kaşık sallaması görenleri gülümsetti. Ayaklar yağmur suları altında kalan vatandaş, şaşkın bakışlar arasında ayak ayak üstüne atarak manzaranın tadını çıkarmayı tercih etti.

Yozgat'ta etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirirken, Yerköy ilçesinde sağanak yağış sonrası ilginç bir görüntü yaşandı.

ÇORBA KEYFİNİ BOZMADI

İlçe Kaymakamlığı önünde belediye ve itfaiye ekipleri su tahliye işlemi yapıp, trafik polisleri de trafik akışını sağlamak için mücadele ederken bir vatandaş diz kapağına kadar gelen suyun içerisine masa ve sandalye koyup çorba keyfi yaptı.

Vatandaşın çileyi keyfe dönüştürmesi bir başka vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Vatandaşın göle dönen yol ortasında çorba keyfini diğer vatandaşlar meraklı gözlerle izlediler.

Polis ekiplerinin gelmesiyle esnaf tarafından masa ve sandalyenin kaldırılmasıyla çorba keyfi sona erdi. 

Yozgat'ta kaza: 4 ölü, 2 yaralı
Yozgat'ta kaza: 4 ölü, 2 yaralı
Cenazeden dönenlerin aracı takla attı: 5 yaralı
Cenazeden dönenlerin aracı takla attı: 5 yaralı
Yazıcıoğlu'nun ölümü davasında dördüncü duruşma yapıldı
Yazıcıoğlu'nun ölümü davasında dördüncü duruşma yapıldı
Otomobil şarampole uçtu: 2 ölü, 2 yaralı
Otomobil şarampole uçtu: 2 ölü, 2 yaralı
Tren vagonunun altından geçerken tren hareket etti: Ağır yaralandı
Tren vagonunun altından geçerken tren hareket etti: Ağır yaralandı
Yozgat'ta 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Yozgat'ta 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Otomobil takla atıp yandı: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil takla atıp yandı: 1 ölü, 2 yaralı
Son Güncelleme: 19.06.2019 00:27
Anahtar Kelimeler:
YağmurYerköyYozgat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sel suları hızlı tren yolunu vurdu, yolcular mahsur kaldı
Sel suları hızlı tren yolunu vurdu, yolcular mahsur kaldı
Hurdacılar, Türkiye'nin en büyük traktör fabrikasını yağmaladı
Hurdacılar, Türkiye'nin en büyük traktör fabrikasını yağmaladı
Yağmur, fırtına, dolu Nazilli'yi savaş alanına çevirdi
Yağmur, fırtına, dolu Nazilli'yi savaş alanına çevirdi
Liseli kızlara saldıran sapık TIR'cıya şok ceza
Liseli kızlara saldıran sapık TIR'cıya şok ceza
Karadeniz'de yağmur sele döndü, 6 ölü var
Karadeniz'de yağmur sele döndü, 6 ölü var
32 bin lira parayı yola saçarak giden adam kayıplara karıştı
32 bin lira parayı yola saçarak giden adam kayıplara karıştı
Bodrum'da göçmen faciasına 5 gözaltı
Bodrum'da göçmen faciasına 5 gözaltı
Sürekli telefonda konuşma, boşanma nedeni sayıldı
Sürekli telefonda konuşma, boşanma nedeni sayıldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort