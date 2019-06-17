Yolcu otobüsü devrildi, 16 yaralı var

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 21:30 sularında Çekerek - Sorgun karayolunda meydana geldi. Kazada, Çekerek ilçesinden ayrılıp İstanbul istikametine gitmekte olan E.F.E. yönetiminde ki 34 VA 0314 plakalı yolcu otobüsü Sorgun ilçesi yakınlarında ıslak zeminde kayarak bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otobüs yola devrildi. Otobüste bulunan 16 yolcu yaralandı. Yararılar Sorgun Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere nakledildi.