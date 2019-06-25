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Yolda bulduğu Ebabil kuşu için uzman arıyor

Hiç bir şey yemeden içmeden yaşayan Ebabil kuşu için yetkililerden yardım isteyen Funda Gündoğan ne yapacağını şaşırdı..

Yolda bulduğu Ebabil kuşu için uzman arıyor

Hiç bir şey yemeden içmeden yaşayan Ebabil kuşu için yetkililerden yardım isteyen Funda Gündoğan ne yapacağını şaşırdı..

25 Haziran 2019 Salı 04:21
Yolda bulduğu Ebabil kuşu için uzman arıyor

Yolda bulduğu Ebabil kuşu için uzman arıyor


Yolun ortasında çırpınırken bulduğu kuşu evine getiren genç kadın kuşun türünü öğrenince hayretini gizlemedi. Hiç bir şey yemeden içmeden yaşayan kuş için yetkililerden yardım isteyen Funda Gündoğan ne yapacağını şaşırdı..

Ayetlere konu olan, hakkında şiirler öyküler yazılan, pek çok özlü sözde yer bulan Ebabil Kuşu Aydın'da bulundu. Ancak durum biraz farklı. Henüz uçamayan kuşa yardım etmek isteyen Funda Gündoğdu adlı genç kadın, uzmanlardan destek bekliyor.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, Funda Gündoğdu yolda giderken farklı bir tür olduğunu düşündüğü kuşu alarak evine getirdi. İnternette araştırma yapan Gündoğdu, kuşun Fil suresinin anlattığı ve birçok dini hikâyeye konu olan Ebabil kuşu olduğunu öğrendi


İncirliova ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde oturan Funda Gündoğdu, gündüz saatlerinde evine giderken, yerde çırpınan bir kuş gördü.

Yardım etmek isteyen Gündoğdu, kuşu alarak evine götürdü. Kuşu beslemek isteyen Gündoğdu, önce su verdi daha sonra da yem, fakat kuş hiç bir şey yemeyince internette araştırma yaptı.

Göndoğdu yaptığı çalışma sonucunda, kuşun Fil suresinin anlattığı ve birçok dini hikâyeye konu olan Ebabil kuşu olduğunu öğrendi.

'İLK KEZ GÖRDÜM'

Funda Gündoğdu, "Yolda bir kuş gördüm. Bulduğumda normal bir kuş sandım ne olduğunu bilmiyordum. Eve geldim ve internetten araştırdığımda ebabil kuşu olduğunu öğrendim. Şu an uçamıyor. Ebabil kuşu doğaya ait olduğu için yetkililere vermek istiyorum. İlk kez ebabil kuşu görüyorum. İlk bakışta kırlangıç kuşuna benziyordu. Ne yedireceğimizi bilmiyoruz" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ebabil KuşuAydınIncirliova
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