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Yollarda son durum; Dönüş çilesi erken başladı

Kurban Bayramı tatili bitmesine iki gün kala yollarda trafik çilesi başladı. İstanbul'a dönüş güzergahlarında trafiğe dikkat.

Yollarda son durum; Dönüş çilesi erken başladı

Kurban Bayramı tatili bitmesine iki gün kala yollarda trafik çilesi başladı. İstanbul'a dönüş güzergahlarında trafiğe dikkat.

03 Eylül 2017 Pazar 13:46
Yollarda son durum; Dönüş çilesi erken başladı

Yollarda son durum; Dönüş çilesi erken başladı

10 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesine 2 gün kala dönüş için yola çıkanlar, TEM yolunun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturdu. Öte yandan bayram tatilini Bodrum'da geçiren tatilciler de dönüş yolunda... İlçenin giriş ve çıkışında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.


10 günlük bayram tatilini memleketlerinde geçirip dönüşü son güne bırakmak istemeyen tatilciler bayramın 3'üncü günü yola çıktı.

Tatilciler, TEM'in Bolu kesiminde İstanbul yönünde yoğunluk oluşmasına neden oldu. Özellikle TEM'in Gerede, Yeniçağa, Çaydurt ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde yoğun trafik oluştu.

İstanbul yönündeki araç yoğunluğuna rağmen trafikte aksama meydana gelmedi. Sürücüler İstanbul yönüne doğru sorunsuz yola devam etti. İstanbul yönünde oluşan yoğunluğun aksine Ankara yönünde trafik normalin altında kaldı. Tatilciler güzergahtaki dinlenme tesislerinde de yoğunluk oluşturdu.
TEM'de dönüş yoğunluğunun başlamasıyla önlemler de artırıldı. Özellikle Bolu Dağı geçişinde sürücüler elektronik tabelalar ile hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Sürücüler ayrıca Bolu Dağı Tüneli'nden geçerken de radyo frekansından bağlanan otomatik ses kaydıyla emniyet kemerlerini takmaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıldı.

BODRUM'DAN DÖNÜŞ YOLCULUĞU BAŞLADI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bayram tatili yapanlar, geldikleri kentlere dönmeye başladı. İlçe giriş çıkışlarında uzun otomobil kuyruğu oluştu. Bayram tatili için Bodrum'a gelenler cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren geldikleri illere dönmeye başladı. Dönüş yoğunluğu ise bu sabahtan itibaren giderek arttı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Emin Anter Bulvarı'nda zaman zaman 1 kilometreye varan araç kuyrukları oluştu. İki kilometrelik yolu 20 dakikada tamamlayan otomobiller Milas istikametine doğru hareket etti. Milas-Bodrum Havalimanı'nda ise büyük hareketlilik yaşandı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanında ek uçak seferleri düzenlendi.

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Yollarda Son Durum
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