YSK il başkanı Ziya Bülent Öner hastaneye kaldırıldı



Türkiye İstanbul Seçimlerine kilitlenirken, Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul İl Başkanı hakim Ziya Bülent Öner kalp krizi geçirdi..

Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilen 31 Mart seçimlerinin ardından İl Seçim Kurulu Başkanı olan Müberra Gürdal'ın emekliliğini istemesiyle 12 Mayıs'ta İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na atanan Hakim Ziya Bülent Öner, dün gece kalp spazmı geçirdiği ortaya çıktı.

Bağcılar’da bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Öner’e anjiyo yapıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, İl Seçim Kurulu Başkanlığı’na heyetteki en kıdemli üye hakim olan Fatma Nilgün Uçar’ın bakacağı öğrenildi.



