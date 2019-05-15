YSK sitesi çöktü, başkan Güven'den seçmen listesi açıklaması





Yüksek Seçim Kurulu'nun, 23 Haziran'da yeniden yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, seçmen listelerinin muhtarlıklarda askıya çıkmayacak olması, ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada çok sayıda vatandaş, seçmen kaydının silindiğini iddia ederken, e-devlet üstünden YSK'ya bağlanarak sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar iki gündür adeta çılgına döndü. e-Devlet üzerinden sorgu yapan sistem devre dışı kalırken, seçimlere 40 gün kala ortaya çıkan soru işaretlerine YSK Başkanı Sadi Güven'den cevap geldi.

YSK Başkanı Sadi Güven, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, seçmen listelerinde her hangi bir değişiklik olmayacağını söyledi. Güven, sadece sandık kurullarının değişeceğini bildirdi.

Güven, "İstanbul'da 23 Haziran'da yapılacak seçimlerde seçmen listeleriyle ilgili yoğun tartışmalar olduğunu gördüm. Bu yenileme seçimi. 31 Mart'ta yapılan seçimde kullandığımız sandık seçmen listelerinin aynısını kullanacağız. Herhangi bir güncelleme yapılmayacak, askıya da çıkmayacak. Oy kullanma hakkına sahip kim varsa oy kullanacak. Partilerle sandık seçmen listelerini paylaştık. Vatandaşlarımız da kendileri de sorgulayabilecek, hangi sandıkta oy kullanabileceklerini görecekler. Sadece sandık kurulları değişecek. Onun dışında bir değişiklik olmayacak" dedi.

Kısıtlı seçmenlerin durumu hakkında bilgi veren Sadi Güven, "Oy kullanamayacak kısıtlı seçmenlerle ilgili 'oy kullanamaz' işareti düşülecek. Onlar silinmeyecek, karşısına şerh düşülecek. 31 Mart'ta kim oy kullanma hakkına sahipse, 23 Haziran'da da oy kullanma hakkına sahip olacak. Siyasi partilerle de paylaştık, bunu karşılaştırma imkanına sahip olacak" ifadelerini kullandı.

Sadi Güven, 31 Mart seçim sonuçlarının iptali hakkında gerekçeli kararın yazımının sürdüğünü, tamamlandığında açıklanacağını söyledi.