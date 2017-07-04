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04 Temmuz 2017 Salı 21:52

Yunanistan Ege'de krizi tırmandırıyor; Yeni tahrik peşinde

Yunan askeri araçlara, Ege Denizi'nde Türk ticaret gemilerine müdahale etmeye hazırlanırken, Türk botları devreye girdi, Yunan askeri gemileri üslerine geri döndü.

Yunanistan Ege'de krizi tırmandırıyor; Yeni tahrik peşinde
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Yunanistan Ege'de krizi tırmandırıyor; Yeni tahrik peşinde

Yunanistan, uzun bir aradan sonra, Ege'de yeniden savaş kışkırtıcılığı yapıyor. Ege'de Turgutreis açıklarındaki Türk ve uluslararası karasularda seyreden Türk bayraklı gemi ve tankerlere Yunanistan adalarından gelerek yaklaşmak isteyen 3 Yunan Sahil Güvenlik Botu yanaşmak istedi. Türk botları bu duruma engel oldu

Yunanistan'ın Rodos Adası yakınlarında, dün Türk bayraklı 'ACT' isimli kuru yük gemisine Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından ateş açılmasının ardından Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçeleri ile Aydın'ın Kuşadası arasındaki bölgede Türk Sahil Güvenlik botlarının devriye nöbeti arttırıldı.

Kuzey Ege ile Akdeniz arasındaki, Bodrum'un Akyarlar ve Turgutreis açıklarındaki Türk ve uluslararası karasularda seyreden Türk bayraklı gemi ve tankerlere Yunanistan'ın Kilimli (Kalimnos), Psemiros ve İstanköy (Kos) adalarından gelerek yaklaşmak isteyen 3 Yunan Sahil Güvenlik Botu yanaşmak istedi. Ancak Türk botları bu duruma engel oldu.

YUNAN BOTLARI 3 SAAT SONRA GELDİKLERİ LİMANA GERİ DÖNDÜ

Turgutreis açıklarındaki Çatal Ada ve Topan Ada bölgesinde, devriye gezen 302 ve 703 nolu Türk Sahil Güvenlik botları, Türk gemilerine eşlik etti. Bunun üzerine Yunan botları İstanköy ve Psemiros adası önlerine çekilmek zorunda kaldı. Gemilerin geçişlerini kendi sularından izleyen Yunan botları, yaklaşık 3 saat sonra geldikleri limana geri döndü. Türk botlarının bölgedeki devriye nöbeti sürüyor.
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Anahtar Kelimeler
YunanistanTurgutreis
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