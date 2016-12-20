Yunanistan Kardak'ı yeniden ısıtıyor: Ege'de gerginlik tırmanıyor

Ege Denizi'nde, son on yılda çok sayıda Türk adasını işgal eden Yunanistan, Kardak krizini yeniden kaşımaya başladı. 10 gündür Yunan sahil güvenlik botları eşliğinde Türk karasularında avlanmaya çalışan Yunan balıkçılara, Türk sahip güvenliği izin vermiyor.Yunanlı balıkçıların Kilimli (Kalimnos) ve Leros adalarından bir Yunan sahil güvenlik botu ile Kardak kayalıklarına gelerek çok yaklaşması, ip atarak bağlanmaya çalışması bazı balıkçıların ise Kardak'ı geçerek Turgutreis istikametinde Türk kara sularına girmesi gerginliğin artmasına neden oldu. 10 Yunanlı balıkçının ve sahil güvenlik botlarının Türk kara sularını ihlal etmesini önleyen Türk sahil güvenlik botlarına saat 12.30 sıralarında bir sahil güvenlik uçağı da eşlik etti. Bir süre Gümüşlük ile Kardak arasında uçan sahil güvenlik uçağı ardından Didim istikametine doğru yönelerek bölgeden ayrıldı. Sabah saatlerinde başlayan gerginlik sırasında Türk ve Yunan botlarının zaman zaman burun buruna gelerek sabit şekilde dakikalarca beklediği ve botların üzerine çıkan askerlerin birbirleri ile konuştukları görüldü.