Yüzbaşı Arif Kalafat şehit düştü; Bingöl'den acı haber
Yaralı askerlerden Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Sinoplu Yüzbaşı Arif Kalafat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu
Bingöl'de terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan askerlerden yüzbaşı Arif Kalafat şehit oldu.
Edinilen bilgiye göre dün gece Genç ilçesi Yeniyazı bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyon kapsamında, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 askeri personel yaralanmıştı. Yaralı askerlerden Elazığ'a Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yüzbaşı Arif Kalafat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.