Sinoplu Yüzbaşı Arif Kalafat, Bingöl'ün Genç ilçesi yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanmıştı. Kalafat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yüzbaşı Arif Kalafat şehit düştü; Bingöl'den acı haber

Yaralı askerlerden Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Sinoplut tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduBingöl'de terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan askerlerden yüzbaşı Arif Kalafat şehit oldu.Edinilen bilgiye göre dün gece Genç ilçesi Yeniyazı bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyon kapsamında, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 askeri personel yaralanmıştı. Yaralı askerlerden Elazığ'a Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yüzbaşıtüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.