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Zarrab davası 4. kez ertelendi; Amerikan hukuku madara oldu

FETÖ'nün ABD konsolosluğunda çalışan irtibat görevlisi Metin Topuz'un tutuklanması sürecinde Türkiye'ye hukuk dersi vermeye kalkan Amerikan adaleti, Zarrab davasıyla adeta madara oldu. Aylardır içeriği belli olmayan suçlamalayla nerede olduğu bile açıklanmayan Zarrab'ın, itirafçı olduğu iddia ediliyor.

Zarrab davası 4. kez ertelendi; Amerikan hukuku madara oldu

FETÖ'nün ABD konsolosluğunda çalışan irtibat görevlisi Metin Topuz'un tutuklanması sürecinde Türkiye'ye hukuk dersi vermeye kalkan Amerikan adaleti, Zarrab davasıyla adeta madara oldu. Aylardır içeriği belli olmayan suçlamalayla nerede olduğu bile açıklanmayan Zarrab'ın, itirafçı olduğu iddia ediliyor.

20 Kasım 2017 Pazartesi 20:17
Zarrab davası 4. kez ertelendi; Amerikan hukuku madara oldu

Zarrab davası 4. kez ertelendi; Amerikan hukuku madara oldu

Türkiye ile ABD arasında en önemli krizlerden birine konu olan Reza Zarrab'ın, tutuklanacağını bile bile kendi isteğiyle bu ülkeye gittiği kesinlik kazanırken, itirafçı olduğu yönündeki bilgiler henüz netleşmedi. Sık sık cezaevi değiştirilen, savunmasını yapacağı avukatları ile bile görüştürülmeyen, ve defalarca duruşması ertelenen Zarrab'ın duruşması bir hafta daha ertelendi. FETÖ'nün ABD konsolosluğunda çalışan irtibat elemanının İstanbul'da gözaltına alınmasının ardından Ankara'ya hukuk dersi vermeye kalkan Amerikan adaleti madara olurken, söz konuzu Zarrab davasının da siyasi bir şova dönüştüğü yorumları yapılıyor..


YENİDEN ERTELENDİ

Reza Zarrab hakkındaki davada bugün yapılması planlanan jüri seçimi 27 Kasım'a ertelendi. Bu ertelemeyle birlikte, daha önce aynı gün yapılması öngörülen ilk jürili duruşma da bir hafta erteleme ile 4 Aralık gününe bırakıldı

New York'ta tutuklu olarak yargılanan ve hakkındaki iddianameyi hazırlayan New York Güney Bölgesi Başsavcılığı ile işbirliği yaparak itirafçı olmayı kabul ettiği öne sürülen İran asıllı işadamı Reza Zarrab hakkındaki davada bugün yapılması planlanan jüri seçimi 27 Kasım'a ertelendi. Bu ertelemeyle birlikte, daha önce aynı gün yapılması öngörülen ilk jürili duruşma da bir hafta erteleme ile 4 Aralık gününe bırakıldı.

Edinilen Bilgiye göre New York'ta bugünkü duruşmaya da, New York´ta tutuklu olarak yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla katılırken, Reza Zarrab katılmadı. Aynı dava kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan, eski Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan da yargılanacak..

ABD´nin İran'a uyguladığı ambargoyu delme, bankacılık sahtekarlığı, kara para aklama, ABD yasalarını delmek için işbirliği yapıp komplo kurma, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamalarını defalarca işleme suçlamaları ile karşı karşıya olan sanıklar hakkında 90´ar yıl hapis cezası isteniyor.

ABD medyası, geçtiğimiz günlerde New Yorkta tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab'ın savcılıkla işbirliğine başladığını öne sürmüştü.

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