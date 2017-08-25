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Zekai Aksakallı'nın en acı günü; Annesi vefat etti

Özel Kuvvetler Komutanlığından 2. Kolordu Komutanı olarak atanan Korgeneral Zekai Aksakallı'nın Erzurum'da oturan annesi Halise Aksakallı, geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Zekai Aksakallı'nın en acı günü; Annesi vefat etti

Özel Kuvvetler Komutanlığından 2. Kolordu Komutanı olarak atanan Korgeneral Zekai Aksakallı'nın Erzurum'da oturan annesi Halise Aksakallı, geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

25 Ağustos 2017 Cuma 00:15
Zekai Aksakallı'nın en acı günü; Annesi vefat etti

Zekai Aksakallı'nın en acı günü; Annesi vefat etti

FETÖ'cü darbecilerin yenilmesinde en önemli emri veren Zekai Aksakallı'nın annesi Halise hanım hayatını kaybetti. 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın annesi Halise Aksakallı hayatını kaybetti
Özel Kuvvetler Komutanlığından 2. Kolordu Komutanı olarak atanan Korgeneral Zekai Aksakallı'nın Erzurum'da oturan annesi Halise Aksakallı, geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Son atamalarla 2. Kolordu Komutanlığı'na getirilen Korgeneral Zekai Aksakallı'nın Erzurum'da oturan annesi Halise Aksakallı (80) dün rahatsızlanarak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine getirildi. Burada kalp krizi geçirdiği belirlenerek yoğun bakıma alınan Halise Aksakallı, doktorların çabalarına rağmen bu gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Zekai Aksakallı'nın annesinin vefat ettiği haberini almasının ardından Erzurum'a hareket ettiği belirtildi. Cenazenin Erzurum'da Cuma namazının ardından Lalapaşa Camisi'nde kaldırılacağı bildirildi.

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Zekai Aksakallı
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