Zeytinburnu'nda terör korkusu; Hoşgörü kabusa döndü

Türkiye'nin nüfus yapısı konusunda en kozmopolit merkezlerinden biri olarak öne çıkan İstanbul Zeytinburnu'nda korku ve endişe hakim. Türk Dünyası'ndan pek çok ülke ve özerk cumhuriyetin yanısıra kardeş halk ve topluluklar, çoğunluğu Suriye olmak üzere Arap ülkeleri ve Afrika'dan 100 binden fazla kişiyi yıllardır birarada tutan ilçe, Reina baskını ile sarsıldı.
Zeytinburnu Belediyesi ilçede tüm il ve ilçelerin yöresel zenginliğini her fırsatta öne çıkarıyor
Türkiye'den Kastamonu, Konya Bozkır, Sivas, Tekirdağ, Kırklareli, Malatya, Batman, Siirt, Van ve Tunceli'lerin yoğun olarak yaşadığı, Balkanlar, Kazakistan, Kırgızistan, Doğu Türkistan, Afganistan başta olmak üzere Irak ve Suriye'den yüzbinlerce göçmenin yıllardır barış içinde yaşadığı Zeytinburnu en zorlu günlerini yaşıyor. PKK'lı teröristlerin yıllardır bir türlü yıkamadığı kardeşlik bağları, DAEŞ'li teröristin şoke eden saldırısıyla derin sarsıntı geçiriyor.
Yeni yıl kutlamaları sırasında Reina'ya düzenlenen vahşi saldırıyı gerçekleştiren teröristin Zeytinburnu'ndan çıkması ilçe sakinlerini dehşete düşürdü. PKK'lı teröristlerin bile girmekten çekindiği Zeytinburnu'nda DAEŞ'li bir katliam zanlısının girmesine kızan ilçe sakinleri hoşgörü ortamının ağır yara aldığı görüşünde.
İlçe geneliyle özdeşleşen Doğu Türkistan'lı vatandaşlar ise saldırganın Uygur Türkü kökenli olduğu iddialarından derin kaygı duydu. Uygur Türkleri ile terörist faaileyetlerin aynı anda yanyana getirilmesinin kasıtlı olduğunu söyleyen Doğu Türkistan sivil toplum örgütü temsilcileri "Şimdiye kadar medya kurumları Uygurlu kardeşlerimizi 'Çin özerk bölgesi Sincanglı' diye gösterirken, saldırı sonrası Doğu Türkistan, Uygur Türkü adının geçmesini kasıtlı olarak görüyoruz. Uygur Türkleri'nin terörle özdeşleştirme girişimini hakaret olarak görüyoruz. Son aylarda Çinli teröristlerin Suriye'de Esad ordusunun yanında Doğu Türkistanlı avlamaya geldiği yönendi çıkan haberlerle bu tür başlıkları manidar buluyoruz" diyerek dert yandılar.
Zeytinburnu'nda pek çok kültürel etkinlikte yıllardır yer alan Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek ve Afgan Türkleri de saldırganın izlediği rotanın ve kimliğinin kasıtlı olduğu görüşünde.
Zeytinburnu'nda 'Milli Birliğin' en güçlü temsilcileri olduğunu belirten Türk Dünyası göçmenleri teröristin özellikle bu birliği dinamitlemek için bölgeye gönderildiği görüşünde.
ZEYTİNBURNU ADETA KÜÇÜK BİR TÜRK DÜNYASI
Terörün etnik kimliği olamayacağını belirten bölge sakinleri "Biz burada balkanlardan, doğu ve güney doğu illerinden, Suriye ve Irak'tan, İran'dan göçüp gelen kardeşlerimizle barış ve huzurun yıllardır adeta en güzel özeti olduk. Bu hain saldırıyı yapanlara aramızda içimizde yer yok, güvenlik güçlerimiz bu olayı en kısa zamanda aydınlatmalıdır" diyerek duygularını dile getirdi. Reina canisinin Uygur, Özbek, Kazak ya da Kırgız değil bir DEAŞ'li terörist olduğunun altını çizen vatandaşlar yıllardır öz vatanlarından binlerce kilometre uzakta bağımsızlık mücadelesi veren Doğu Türkistanlı'ların son olayla terörle yanyana gösterilmesinin açık bir provakasyon olduğuna işaret ediyorlar. Doğu Türkistan Vakfı eski Genel Başkanı Hamit Göktürk bu konuda yürütülen kampanyalara dikkat çekerek şunları söylüyor:
"Yaklaşık 2 gündür diasporada yaşayan Uygur Türkleri olarak çok sıkıntılı durumdayız.Bazı medya organları normal zamanlarda Doğu Türkistan'dan Sincang olarak Çince bahsederken, ne hikmetse Ortaköy terör saldırısı ve katliamından hemen sonra ısrarla "Doğu Türkistan Uyruklu Uygur Türkleri " ifadesini kullandığını görüyoruz.
Bu tamamen art niyet belki de İşgalcı Çin'in etkisi veya yönlendirmesi olduğunu düşünülebilir. İşgalcı Çin'in amacı ve hedefi de aynı değiilmi idi ? Doğu Türkistanlı Uygurları tamamen Terörcü-Terörist olarak damgalamak.Bu durum, bu sinsi algı operasyonunun yeni versiyonudur ve Uygur Türklerini toptan suçlamaktır. Bizler aklımızı,Allah'ın verdiği ferasetimizi kullanarak ve akıllıca hareket edersek Çin'in bu algı operasyonunu bertaraf edebiliriz.Aynen Abdulkadir Yapçan olayında olduğu gibi.Türk adaleti Çin'in düzmece delillerini hiç itibara almadı ve kendisini beraat ettirmiştir."
İLÇE GENELİNDE HUZURSUZLUK HAKİM
Reina'ya yönelik saldırıyı düzenleyen caninin ilçeden çıktığının haber alınmasının ardından ünlü 58. Bulvar ve Olivium AVM'de alışveriş bıçak gibi kesildi. Semt pazarlarında bile günlük alışverişe çıkan vatandaşların büyük bölümü evlerine çekilmeyi tercih etti. Bölgede oturan vatandaş Olivium AVM'nin tarihinde ilk kez bu kadar sakin günler geçirdiğini söylüyor.
Mahalle Muhtarları ise güvenlik güçlerinin son dönedme aldığı önlemlerin geciktiğini belirterek bölgede kiraların yüksek olmasına rağmen bir odalı küçük işyerlerinde bile 20 kişilik göçmen gruplarının kaldığını belirtiyor..