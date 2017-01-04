04 Ocak 2017 Çarşamba 04:44

Zeytinburnu'nda terör korkusu; Hoşgörü kabusa döndü

Türk Dünyası'ndan pek çok ülke ve özerk cumhuriyetin yanısıra kardeş halk ve topluluklar, çoğunluğu Suriye olmak üzere Arap ülkeleri ve Afrika'dan 100 binden fazla kişiyi yıllardır birarada tutan ilçe, Reina baskını ile sarsıldı.