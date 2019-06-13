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Zeytinlikte başlayan yangın evlere sıçradı

İzmir'in Balçova ilçesi Eğitim Mahallesi'ndeki bir zeytinlik alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Zeytinlikte başlayan yangın evlere sıçradı

İzmir'in Balçova ilçesi Eğitim Mahallesi'ndeki bir zeytinlik alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

13 Haziran 2019 Perşembe 17:04
Zeytinlikte başlayan yangın evlere sıçradı

Zeytinlikte başlayan yangın evlere sıçradı


Balçova Çeşme Otoyolu kıyısında bir zeytinlikte başlayan yangın evlere sıçradı. Yangına müdahale sürüyor.
Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu itfaiye görevlileri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter ve 6 arazöz sevk edildi. Yine çok sayıda orman işçisi de bölgeye gönderildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.


3 KATLI APARTMAN İLE TEK KATLI EV YANDI

İzmir'in Balçova ilçesinde İzmir- Çeşme Otoyolu'nun kenarındaki zeytinlik alanda çıkan yangında alevlerin sıçradığı Eğitim Mahallesi Mevlana Sokak'taki 3 katlı apartman ile tek katlı ev, tamamen yandı. Olayda can kaybı yaşanmazken, aynı bölgedeki 5 apartman boşatıldı. Dumandan etkilenen 1 kişinin, müdahalenin ardından genel durumunun iyi olduğu bildirildi.

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