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07 VIR 15 plakalı aracın maganda sürücüsü İstanbul'da dehşet saçtı

Trafik magandası çarptığı aracın sürücüsünü kaputa asılı olarak yaklaşık 1 KM sürükleyerek kaçtı. 07 VIR 15 plakalı aracın sürücüsünün, çarptığı araç sahibine yaşattığı korkunç anlar kameralara yansıdı.

07 VIR 15 plakalı aracın maganda sürücüsü İstanbul'da dehşet saçtı

Trafik magandası çarptığı aracın sürücüsünü kaputa asılı olarak yaklaşık 1 KM sürükleyerek kaçtı. 07 VIR 15 plakalı aracın sürücüsünün, çarptığı araç sahibine yaşattığı korkunç anlar kameralara yansıdı.

06 Haziran 2018 Çarşamba 22:00
07 VIR 15 plakalı aracın maganda sürücüsü İstanbul'da dehşet saçtı

07 VIR 15 plakalı aracın maganda sürücüsü İstanbul'da dehşet saçtı

Maganda sürücünün saldırısına uğradı. Trafik magandası çarptığı aracın sürücüsünü kaputa asılı olarak yaklaşık 1 KM sürükleyerek kaçtı. 07 VIR 15 plakalı aracın sürücüsünün, çarptığı araç sahibine yaşattığı korkunç anlar kameralara yansıdı. Maganda'nın saldırısından kurtulan Hamdi Ayar adlı vatandaş polise giderek şikayetçi oldu.

Antalya plakalı trafik magandası İstanbul Kartal'da adeta terör havası estirdi. Çarptığı aracı bırakıp kaçarken, otomobil sahibinin kaputuna tutunmasına aldırmayan kimliği belirsiz 07 VIR 15 plakalı aracın sürücüsü, 1 KM boyunca vatandaşı aşırı hızla yollarda sürükledi.

İstanbul Kartal'da otomobiline çarpan aracı durdurmak isteyen kişi canından oluyordu. Durdurmak istediği aracın sürücüsü kaçmaya başlayınca tutunduğu kaputta uzun süre yolculuk eden kişinin yaşadığı tehlike dolu anlar kameraya yansıdı

Olay dün akşam saatlerinde Kartal Yakacık Spor Caddesi'nde meydana geldi. 07 VIR 15 plakalı otomobilin sürücüsü trafikte tartıştığı kişilerce darp edildi. Otomobil sürücüsü kaçmaya çalışırken Hamdi Ayar'ın otomobiline çarptı. Ayar peşinden koştuğu araca trafik ışıklarında yavaşladığı sırada yetişti.

Ayar otomobilin önüne geçerek durdurmak isteri. Ancak sürücü gaza bastı. Hamdi Ayar bunun üzerine aracın kaputuna tutunarak sürücüyü durdurmaya çalıştı ancak bu onun için tehlikeli anların başlangıcı oldu.

ARAÇLARIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Ayar, kaputuna asıldığı otomobil üzerinden inemedi. Hamdi Ayar'ın yaklaşık 1 kilometre boyunca kaçan otomobil üstünde yolculuk yaptı. Tehlike dolu anlar arkadan gelen bir otomobildeki kameraya yansıdı. Otomobil yavaşladığı sırada Ayar kendini yere bıraktı.

Yere düşen Hamdi Ayar, karşı yönden gelen araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ayar'ın yardımına az önce yol boyunca kendisini kaydeden otomobilin sürücüsü Murat Karagözoğlu yetişti. Murat Karagözoğlu, Ayar'ı aracına aldı.

"1 KİLOMETRE BOYUNCA BU ŞEKİLDE YOLCULUK ETTİK"

Bir eczanede çalışan Hamdi Ayar, "Kaçmaya başlayınca kaputa tutuldum. Yaklaşık 1 kilometre boyunca bu şekilde yolculuk ettik. Araç yavaşlayınca kendimi yere bıraktım" dedi. Karagözoğlu ise" Önümden kaputunda bir kişi olan otomobili görünce peşine takıldım. Durdurmak istedim ancak karşı yönden gelen araçlar yüzünden başaramadım" diye konuştu.

Hamdi Ayar olayın ardından polise giderek şikayetçi oldu. 07 VIR 15 plakalı aracın sürücüsünün de bir süre sonra polise giderek kendisini darp eden kişiler ve aracının önüne çıkarak kendisini tehlikeye attığını öne sürdüğü Ayar şikayette bulunduğu öğrenildi.

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