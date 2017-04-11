11 askerimizi şehit eden o katil 20 yıl sonra öldürüldü...

20 YIL SONRA

Terör örgütü PKK'nın saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde Kuzey Irak'a düzenlenen operasyonda bir helikopteri düşürerek 11 askerimizi şehit eden Yusuf Doğan Tunceli'de öldürüldü. 4 Haziran 1997'de Cougar tipi helikopterlerin Kuzey Irak'ın Zap bölgesinde SA-7B tipi Rus yapımı füze ile düşürülmesinin ardından dönemin Genelkurmay Genelsekreteri Tümgenerel Erol Özkasnak, yaptığı açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin isimlerinin de bilindiğini söylemişti.Aradan tam 20 yıl geçti. Ermenistan'dan satın alınan, İran üzerinden Kuzey Irak'a sokulan Rus yapımı füze ile saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı terörist Ferhat Dersim kod adlı Yusuf Doğan'ın Kutu Deresi bölgesinde faaliyette olduğu istihbaratı alındı.Tunceli Kutu Deresi bölgesinde 26 Mart 2017 tarihinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 1997 yılında Kuzey Irak'ta düzenlenen operasyonda füze atışı ile vurulan ve 11 askerin şehit olduğu olayda helikoptere ateş eden Ferhat Dersim kod adlı Yusuf Doğan olduğu belirlendi.26 Mart 2017 tarihinde Tunceli Kutu Deresi bölgesinde operasyon yapan birliklerimiz tarafından arazi arama tarama faaliyetlerinde teröristlerin saklandığı sığınak tespit edildi ve teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren teröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Daha sonra yapılan incelemelerde operasyonda ölü olarak ele geçirilen teröristlerden birinin, 1997 yılında Kuzey Irak'ta düzenlenen operasyonda füze atışı ile vurulan ve 11 askerin şehit olduğu olayda helikoptere ateş eden Ferhat Dersim kod adlı Yusuf Doğan olduğu belirlendi.