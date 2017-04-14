13 Kişiye tutuklama talebi

FETÖ’nün medya yapılanması davasında tahliye olduktan sonra haklarında “Anayasal düzeni ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlarından soruşturma açılan Atilla Taş’ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli, 14 gündür gözaltında tutuldukları İstanbul Emniyet Müdürülüğü’nden Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Emniyette soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadeleri alındığı öğrenilen şüpheliler; Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, Oğuz Usluer, Ali Akkuş, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Seyit Kılıç, Yetkin Yıldız tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Sözcü