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31 Ocak 2017 Salı 17:23

15 Temmuz’un beyin takımı belli oldu

İçişleri Bakanlığı’nın TBMM’deki FETÖ Darbe Girişimi Araştırma Komisyonuna gönderdiği belgelerde 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6 kişilik beyin takımı tarafından yapılmak istendiği ortaya çıktı.

15 Temmuz'un beyin takımı belli oldu
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15 Temmuz’un beyin takımı belli oldu
   İçişleri Bakanlığı’nın TBMM’deki FETÖ Darbe Girişimi Araştırma Komisyonuna gönderdiği belgelerde 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6 kişilik beyin takımı tarafından yapılmak istendiği ortaya çıktı.
   Sabah’ın haberine göre listenin başında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı Sorumlusu Tuğgeneral Mehmet Partigöç yer alıyor.Listede ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Sorumlusu Tuğgeneral Erhan Caha,Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Sorumlusu Tuğamiral İrfan Arabacı,Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Sorumlusu Hava Kurmay Albay İlhan Karasu,Jandarma Genel Komutanlığı Karargah Sorumlusu Tuğgeneral Faruk Bal ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargah Sorumlusu Yarbay Mustafa Şahin Gümüşiğne yer alıyor.
    İçişleri Bakanlığının gönderdiği belgeler arasında darbecilerin sıkıyönetim direktifi ve sıkıyönetim atamalarına ilişkin listeler de yer aldı.20 maddelik sıkıyönetim direktifinde 16 Temmuz saat 03.00’da yönetme el konulduğu ve bu saatten itibaren tüm yurtta sıkıyönetim ilan edildiği yer alıyor.Sıkıyönetim İl komutanlarının kimlerden oluşacağı belirtilen listede ,askeri mahkemelerin sıkıyönetim mahkemesi olarak görevlendirildiği belirtilerek,Meclis’in “fesh” edildiği kaydediliyor.
   Yine İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen belgeler arasında FETÖ’cü farbecilerin atama listeleri de yer alıyor.Listede Genelkurmay Başkanı Org.Hulusi Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Salih Zeki Çolak’ın isimlerinin karşısı boş bırakılırken eski Jandarma Genel komutanı Org. Galip Mendi’nin isminin karşısında ise devam ifadesi bulunuyor.
 
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15 Temmuz Hain DarbeBeyin Takımı
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