15 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

15 terörist hava operasyonuyla öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ile Siirt'in Pervari ilçesi ve Tunceli kırsalındaki hedeflere yönelik dün ve bugün gerçekleştirilen hava harekatında 15 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı, Tunceli merkez kırsalında yürütülen operasyonda tespit edilen 7 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği hava harekatının yanı sıra dün ve bugün Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesi ve Siirt'in Pervari ilçesi kırsalındaki terör hedeflerine de hava harekatı düzenlendiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesi ile Siirt'in Pervari ilçesi ve Tunceli kırsalına yönelik, 1-2 Haziran'da düzenlenen hava harekatları neticesinde silahlı 15 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.