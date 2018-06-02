15 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

15 terörist hava operasyonuyla öldürüldü
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ile Siirt'in Pervari ilçesi ve Tunceli kırsalındaki hedeflere yönelik dün ve bugün gerçekleştirilen hava harekatında 15 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesi ile Siirt'in Pervari ilçesi ve Tunceli kırsalına yönelik, 1-2 Haziran'da düzenlenen hava harekatları neticesinde silahlı 15 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.