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09 Mart 2017 Perşembe 15:17

155'i arayıp 'Nagihan Alçı'yı öldüreceğim' demiş

Sancaktepe'de oturan bir şahıs, 155 Polis İmdat telefonunu arayarak Gazeteci Nagehan Alçı'yı öldüreceğini söyleyince ortalık karıştı.

155'i arayıp 'Nagihan Alçı'yı öldüreceğim' demiş
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155'i arayıp 'Nagihan Alçı'yı öldüreceğim' demiş

Gazeteci yazar, Nagehan Alçı'yı öldüreceğini söyleyen adam yakalandı. İstanbul Sancaktepe'de 155 Polis imdat telefonunu arayarak "Nagehan Alçı'yı öldüreceğim" diyen şahıs polisi alarma geçirdi.

Polis ekipleri tarafından Sancaktepe'de yakalanan şahıs ı ilk ifadesinde, "Kendimde değildim" dedi.

155 Polis İmdatı bugün sabah saatlerinde arayan M.S adlı kişi iddiaya göre Gazeteci Nagehan Alçı'yı öldüreceğini söyledi. Bunun üzerine şahsın telefonundan nerede olduğu belirlendi. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şahsı parkta yakaladı. Hemen polis merkezine götürülen M.S polise verdiği ilk ifadede böyle bir ihbarda bulunduğunu söyleyerek, "Kendisini tanımam. Kendimde değildim. Borcum var. Bunalımdayım." dedi.

M.S daha sonra sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolüne götürülüşü sırasında basın mensuplarının, "Neden tehdit ettin Nagehan Alçı'yı ölümle " sorusuna, "Kendimde değildim. O yüzden. Tanımam" dedi. Öte yandan, polis ekipleri Nagehan Alçı'ya da durumu bildirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 
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