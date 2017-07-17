17 yaşındaki kız, plaj tuvaletinde doğum yaptı....

İstanbul'da erkek arkadaşından hamile kalan 17 yaşındaki kız, Tekirdağ Kumbağ'da plajda bulunan tuvalette doğum yaptı. Bebeği atarak kaçan G.K. adlı kız ve ailesi gözaltına alındı.

BEBEĞİN AĞLAMA SESİNİ DUYDULAR

Tekindağ'da ailesinden hamileliğini gizleyen 17 yaşındaki G.K., tuvalette doğurduğu erkek bebeğini bırakıp kaçtı. Çevredekilerin bulduğu bebek, hastaneye götürülürken, G.K., anne, babası, ağabeyi ile birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı.İstanbul'da oturan G.K., hafta sonunda İstanbul'dan ailesi ile birlikte Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi Kumbağ Mahallesi'nde denize girmek için tatile geldi. Erkek arkadaşı ile girdiği ilişkiden hamile kalan ve bu durumu ailesinden gizleyen G.K., iddiaya göre sancıları artınca tek başına plaj tuvaletine gitti.G.K.'nin uzun süre dönmemesi üzerine ailesi bakması için erkek çocuklarını tuvalete gönderdi. Kendisine bakmak için gelen ağabeyine "Siz gidin ben geleceğim" diyerek yollayan G.K., tuvalette tek başına doğum yaparak erkek bebek dünyaya getirdi. Bebeğin kordon bağını da kendisi kesen G.K., bebeği yanında bulunan plaj havlusuna sararak, tuvalet yakınındaki bir köşeye bırakıp, ailesinin yanına döndü.Bu sırada tuvalet yakınında bulunanlar ağlama sesi üzerine bırakılan bebeği bulup, durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. Görgü tanıklarından Umut K, "Bir kız tuvalete girdi yaklaşık 1 saat içerinden çıkmadı. Daha sonra kız gittikten sonra içerden bebek ağlama sesi geldi. Gidip baktığımızda orada bir bebek olduğunu görüp ambulans ve jandarmaya haber verdik" dedi.Sevk edilen sağlık ekipleri bebeğe ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüp muayene yaptı. Soruşturma yapan jandarma ekipleri bebeği dünyaya G.K.'nin getirdiğini belirledi. G.K., ailesinin de içinde bulunduğu otomobille bölgeden ayrılırken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.Jandarma,.'yı gözaltına aldı. Doğum yapanİstanbul'da birlikte olduğu erkek arkadaşından hamile kaldığını, korktuğu için durumu ailesinden gizlediğini söylediği ifade edildi. G.K., hastaneye götürülerek tedavi altına alındı,. Olay yerinde detaylı inceleme yapan jandarma ekipleri soruşturmasını sürdürüyor.