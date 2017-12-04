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17 yaşındaki kızı, günlük kiralık evde öldüren sevgili yakalandı

Ailesinden şiddet, eniştesinden cinsel istismar gördü. Devletin koruması altına alındı ama sevdiği güvendiği adamın şiddetine maruz kaldı...

17 yaşındaki kızı, günlük kiralık evde öldüren sevgili yakalandı

Ailesinden şiddet, eniştesinden cinsel istismar gördü. Devletin koruması altına alındı ama sevdiği güvendiği adamın şiddetine maruz kaldı...

04 Aralık 2017 Pazartesi 00:13
17 yaşındaki kızı, günlük kiralık evde öldüren sevgili yakalandı

17 yaşındaki kızı, günlük kiralık evde öldüren sevgili yakalandı

Aleyna henüz minicik bir bebekken anne-babası boşandı. Dağılmış ailede şiddet içinde büyüdü, cinsel istismara uğradı. Yolu bir dönem yetiştirme yurduna da düştü adliyeye de. 17 yıllık kısacık yaşamı, günlük kiralık bir evde başına sıkılan tek kurşunla sona erdi


2000 yılında dünyaya gelen Aleyna Can’ın anne ve babası daha çok küçük yaşlardayken ayrıldı. 15 yaşındayken karakol ve adliyeyle tanıştı. Aleyna 22 Ocak 2015’te, ailesinden şiddet gördüğünü belirterek polise sığındı. Polislere babası ve abisinin kendisini dövdüğünü, başka bir evde yaşayan babasının tehdit ettiğini, bu nedenle evde kalmak istemediğini söyledi.

‘ENİŞTEM İSTİSMAR ETTİ’

Aleyna yaklaşık 10 ay sonra yurttan ayrıldı. Eve döndükten kısa süre sonra da kayıplara karıştı. Annesi Fatma Yirmibeşoğlu, Kasım 2015’te polise başvurup kızının kayıp olduğunu bildirdi. Kısa sürede bulunan Aleyna, yaşadıklarını polise şöyle anlattı: 
“Bir kız arkadaşıma gidip onda kalmaya başladım. Eski eniştem İ.Y. beni arayıp evini temizlememi istedi. Korktuğum için kabul ettim. Beni Pendik’teki evine götürdü. Gece orada kaldım. Ertesi gün gitmek istediğimi söyledim ama beni alıkoydu. Zorla dudaklarımdan öptü. Cinsel istismarda bulundu. Yardım istedim, polis kurtardı...” İfadesi alınan enişte İ.Y. ise suçlamaları reddetti ve savcılıktan serbest kaldı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI

Genç kız, bu yıl içinde birkaç kez daha evden kaçtı. Hâlâ cinayetin baş şüphelisi olarak aranan erkek arkadaşı Bayram E. tarafından tehdit edildi. Tehditlerin sonu gelmeyince anne tekrar savcılığa başvurdu. Bayram E. hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Ancak Aleyna, Bayram E. ile görüşmeye devam etti. Teyzesinin verdiği bilgiye göre önceki akşam ‘ayrılacağını söylemek üzere’ Bayram E.’yle konuşmaya gitti. Bu görüşme sonu oldu.

'NE YAPTIN SEN DİYE BAĞIRIYORDU'

Öldürüldüğü evde, o sırada Aleyna ve baş şüpheli Bayram E.’nin yanı sıra 3 genç erkek daha vardı. Bayram E.’nin gözaltındaki kardeşi Ercan E. ile İbrahim Ü. ifadelerinde olayı şöyle anlattı: “Bayram ile Aleyna arasında bir sorun yoktu. Aleyna temizlik yapıyordu. Mesut bir arkadaşının silahını almıştı, arızalı olduğunu söyledi. Silah sesi üzerine odaya girdiğimizde Aleyna kanlar içinde yatıyordu. Bayram da Mesut V.’ye ‘Ne yaptın sen’ diye bağırıyordu. Mesut ise ‘Mermi duvara çarptı. Aleyna şaka yapıyor’ diyordu. Kanı görünce aşağı inip, geldiği kiralık otomobille kaçtı. Ambulans geldikten sonra da Bayram ‘Benden bilecekler, ailesine ne diyeceğim’ demeye başladı. Sonra o da kaçtı.”

KAZA OLABİLİR Mİ?

Polis, olaydan sonra kayıplara karışan genç kızın sabıkalı sevgilisi Bayram E. ile Mesut V.’yi arıyor. Gözaltına alınan Bayram E.’nin kardeşi Ercan E. ile İbrahim Ü.’nün verdiği ifadeler, olayın kaza sonucu patlayan silah nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği ihtimalini de doğurdu. Polis bu yöndeki araştırmasını da sürdürüyor.

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