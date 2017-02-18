GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Şubat 2017 Cumartesi 21:18

1873 kişi gözaltına alındı

1873 kişi gözaltına alındı

1873 kişi gözaltına alındı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
1873 kişi gözaltına alındı

11 bin 586 polisin 3 bin 583 ekip halinde düzenlediği operasyonlar sabah saat 06.00'da başladı. Akşam saatlerinde sona eren operasyonda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 1873 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında haklarında mahkemelerin kesinleşmiş hapis cezası verdiği kişiler de bulunduğu bildirildi. Yakalananlar arasında haklarında FETÖ/PDY'den yakalama kararı bulunan 8 kişinin de bulunduğu belirtildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
1973 Kişingözaltına Alındı
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa'da liseli kıza tecavüz: 4 öğrenci tutuklandı Bursa'da liseli kıza tecavüz: 4 öğrenci tutuklandı
Adana katliamcısını bu kalleş evinde saklamış Adana katliamcısını bu kalleş evinde saklamış
FETÖ'ye ağır darbe FETÖ'ye ağır darbe
İstanbul'da rüşvet operasyonu İstanbul'da rüşvet operasyonu
Çorlu'da feci kaza; Ender Albayrak can verdi eşi ağır yaralı Çorlu'da feci kaza; Ender Albayrak can verdi...
Ankara, İstanbul ve Adana bombacıları Nusaybin'de öldürüldü Ankara, İstanbul ve Adana bombacıları Nusaybin'de...
Yukarı Çık

Bursa'da liseli kıza tecavüz: 4 öğrenci...
Bursa'da lise 2. sınıf öğrencisi kız çocuğuna tecavüz eden 4 öğrenci tutuklanırken, okulun müdür...

Haberi Oku