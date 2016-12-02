2 milyon kişinin kredi kartı bilgileri dolandırıcıların çantasında çıktı

Son yılların en büyük kredi kartı vurgunu, Denizli polisinin dikkati sayesinde önlendi. Aralarında kamu bankalarınında bulunduğu çok sayıda bankanın müşterisine ait 2 milyon kişinin kredi kartı bilgileri, 4 dolandırıcının üzerinde çıktı. Denizli polisinin düzenlediği başarılı bir operasyonla çökertilen kredi kartı çetesinin, elde ettiği bilgilerle şehir şehir dolaşarak ATM'lerden para çektiği belirlendi.

Denizli'de dolandırıcılar 2 milyon kişinin kart bilgilerini çalmış

POLİS'İN DİKKATİ ÇETEYİ ÇÖKERTTİ

VATANDAŞLARI ARAYARAK KANDIRMIŞLAR

Zanlıların kendi hesaplarına aktırdıkları paraları, şehir şehir gezip, çeşitli ATM'lerden çektikleri belirlendi. Dikkat çekmemek için farklı şehirlerde farklı kişilere ait kredi kartlarını kullanarak ATM'lerden para çeken şebekenin bu yöntemle ne kadar para elde ettiği araştırılıyor. Polis yetkilileri bu tür dolandırıcılık olaylarında vatandaşlar kadar bankaların da duyarlı olmasını güvenlik uygulamalarını gözden geçirmesi gerektiğini söylüyor.Denizli'de polis, kredi kartı dolandırıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı. Üstlerinde yapılan aramalarda ise devlet bankaları başta olmak üzere özel bankaların yaklaşık 2 milyon müşterisine ait kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiği belirtildi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, 10 gün önce Bayramyeri meydanındaki banka ATM'lerinin yanında bekleyen C.O., H.Ş. ve M.K.'dan şüphelendi. Üstlerinde yapılan aramalarda çeşitli bankaların yaklaşık 2 milyon müşterisine ait kredi kartı bilgileri bulundu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla ilgili bağlantısı tespit edilen Ç.İ.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. Ç.İ.'nin üzerinde yapılan aramada ele geçirilen USB bellekte binlerce kredi kartı müşterisinin daha bilgileri bulundu.Gözaltına alınan zanlıların kullandıkları otomobilde yapılan aramada ise 26 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, başkalarına adına kayıtlı 37 SİM kart ve çeşitli miktarlarda çok sayıda banka dekontu ele geçirildi. Zanlıların üzerinde bulunan müşteri listeleri inceleyen polis, başta devlet bankaları olmak üzere çok sayıda özel bankaların müşterilerine ait kredi kartı bilgilerinin dolandırıcıların elinde olduğunu gördü.Yapılan incelemede, zanlıların ellerindeki kredi bilgilerinde yer alan müşterileri telefonla arayıp, banka yetkilisi olduklarını söyleyip, kart aidatı iadesi yapacaklarını belirtip, müşteriden şifre aldıktan sonra kredi kartlarını internet bankacılığı yoluyla boşalttıkları ortaya çıktı. Zanlıların kendi hesaplarına aktırdıkları paraları ise, şehir şehir gezip, çeşitli ATM'lerden çektikleri, teknik takibe takılmamak için ise gittikleri yerlerde paraları aktarırken, kaldıkları otel ve kafelerin internetlerini kullandıkları belirlendi. İfadelerinin alınmasının ardından mahkemeye çıkarılan C.O., H.Ş., M.K. ve Ç.İ. tutuklandı. Yapılan araştırmada zanlıların kısa süre içinde bu yolla çeşitli banka müşterisi 280 kişinin kedi kartından yaklaşık 600 bin lira çektikleri ortaya çıktı. Kredi kartı bilgileri inceleyen polis ekipleri, yaklaşık 2 milyon banka müşterisinin kredi kartı bilgilerinin dolandırıcıların elinde olduğunu tespit etti.