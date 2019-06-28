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20 tonluk asit tankı patladı, bölge tahliye edildi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kimyasal bir depoda 20 tonluk formik asit tankı patladı. Patlama sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

20 tonluk asit tankı patladı, bölge tahliye edildi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kimyasal bir depoda 20 tonluk formik asit tankı patladı. Patlama sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

28 Haziran 2019 Cuma 04:10
20 tonluk asit tankı patladı, bölge tahliye edildi

20 tonluk asit tankı patladı, bölge tahliye edildi

Ergene'de asit deposu içinde yer alan 20 tonluk tank büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Bölge tahliye edildi..

Metanoik asit ya da karınca asidi olarak da bilinen 20 tonluk formik asit tankı büyük bir gürültü ile patladı. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kimyasal bir depoda 20 tonluk formik asit tankı patladı. Patlama sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde kimyasal bir depoda 20 tonluk formik asit tankı patladı. Patlama sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. 

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde kimyasal bir depoda 20 tonluk formik asit tankı patladı. Patlama sonrasında tedbir amaçlı bölge tahliye edildi. Olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kaymakam Kızıltoprak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Şuan için endişe edilecek bir durum yok. İtfaiye ekipleri kimyasalı seyreltme çalışmaları yapıyor" dedi.

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Son Güncelleme: 28.06.2019 04:13
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