Türkiye'nin Luky-S operasyonunun ardından uluslararası sularda sayılı baskınlarından biri olarak görülen son olayda, ele geçirilen uyuşturucuların hangi ülkeye ve kimlere gittiği henüz tam olarak bilinmiyor.

200 milyon liralık uyuşturucu yakalandı; Kime gidiyordu?

Türk güvenlik güçleri, Akdeniz'de uluslararası sularda düzenlediği operasyonda piyasa değeri 200 milyon lirayı bulan 1 tondan fazla uyuşturucu ele gecirdi. Kongo bayraklı gemiye düzenlenen baskında gözaltına alınan 9 kişinin sorgusu ise halen devam ediyor. Türkiye'nin Luky-S operasyonunun ardından uluslararası sularda sayılı baskınlarından biri olarak görülen son olayda, ele geçirilen uyuşturucuların hangi ülkeye ve kimlere gittiği henüz tam olarak bilinmiyor.

ADI: ŞEHİT ALP-ER OPERASYONU

PİYASA DEĞERİ 200 MİLYON TL