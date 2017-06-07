200 milyon liralık uyuşturucu yakalandı; Kime gidiyordu?

Türk güvenlik güçleri, Akdeniz'de uluslararası sularda düzenlediği operasyonda piyasa değeri 200 milyon lirayı bulan 1 tondan fazla uyuşturucu ele gecirdi. Kongo bayraklı gemiye düzenlenen baskında gözaltına alınan 9 kişinin sorgusu ise halen devam ediyor. Türkiye'nin Luky-S operasyonunun ardından uluslararası sularda sayılı baskınlarından biri olarak görülen son olayda, ele geçirilen uyuşturucuların hangi ülkeye ve kimlere gittiği henüz tam olarak bilinmiyor.
Muğla'da bir gemide 1 ton 71 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin 200 milyon TL olduğu belirlendi. Geminin 9 mürettebatı gözaltına alındı
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mersin Özel Harekât Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının uluslararası sularda yapılan ortak operasyonda; 40 ayrı çuval içinde 1 ton 71 kilogram gelen eroin ele geçirildi. Eroinin piyasa değerinin yaklaşık 200 milyon lira olyduğu öğrenildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen istihbarı çalışmalarda; Kongo bayraklı bir geminin yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi Türkiye'ye getirdiği istihbaratı alındı.
ADI: ŞEHİT ALP-ER OPERASYONU
Uluslararası sözleşmeler gereği, Commander Tide isimli geminin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mersin Özel Harekât Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevlileriyle, uluslararası sularda ortaklaşa yapılan Şehit Alp-Er Operasyonunda 9 kişilik mürettebatı bulunan uyuşturucu yüklü gemi 2 Haziran 2017 günü Muğla Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığına çekildi.
PİYASA DEĞERİ 200 MİLYON TL
Gemide yapılan aramada 40 ayrı çuval içinde 25'erli paketler olmak üzere, toplam daralı ağırlığı 1 ton 71 kilogram gelen eroin ele geçirildi. Eroinin piyasa değerinin yaklaşık 200 milyon TL olduğu öğrenildi.
Emniyet Genel müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen istihbarı çalışmalarda; Kongo bayraklı bir geminin yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi ülkemiz istikametine getirdiği haber alınmıştır. Uluslararası sözleşmeler gereği, COMMANDER TIDE isimli bu geminin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştır. İçişleri Bakanlığımız tarafından Milli Savunma Bakanlığı ile irtibat kurularak Deniz Kuvvetleri Komutanlığından destek sağlanmıştır. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mersin Özel Harekât Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevlileriyle, uluslararası sularda yapılan ortak operasyonda; Bahse konu gemi ve içinde bulunan 9 kişilik mürettebatı 2 Haziran 2017 günü gecesi yakalanarak, yaklaşık 24 saat süren bir yolculukla Muğla Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığına çekilmiştir. Başkanlık, Muğla Narkotik Birimi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle gemi içerisinde yapılan aramada zula tabir edilen gizli bölmeler açığa çıkarılmış, bölmenin birisinde; 40 ayrı çuval içinde 25'erli paketler olmak üzere, toplam daralı ağırlığı 1 ton 71 kilogram gelen eroin maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen miktar, yakın tarihimizin tek seferde yapılan en yüklü eroin yakalaması özelliğini taşımaktadır. Eroinin piyasa değeri yaklaşık 200 milyon TL'dir. Şüpheliler hakkında yürütülen adli işlemler devam etmektedir" denildi.