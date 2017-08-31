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2000 yıllık yazıtı 'Malınbiri' define bulmak için dinamitle parçaladı

Kırşehir merkeze bağlı Sevdiğin köyü yakınlarında Malkayası olarak bilinen Hititler döneminden kalma 2000 yıllık kayalık maganda defineciler tarafından havaya uçuruldu. Kayalık uzun süredir internette fenomen haline gelmişti.

2000 yıllık yazıtı 'Malınbiri' define bulmak için dinamitle parçaladı

Kırşehir merkeze bağlı Sevdiğin köyü yakınlarında Malkayası olarak bilinen Hititler döneminden kalma 2000 yıllık kayalık maganda defineciler tarafından havaya uçuruldu. Kayalık uzun süredir internette fenomen haline gelmişti.

31 Ağustos 2017 Perşembe 13:06
2000 yıllık yazıtı 'Malınbiri' define bulmak için dinamitle parçaladı

2000 yıllık yazıtı 'Malınbiri' define bulmak için dinamitle parçaladı

Türkiye'de Hitit uygarlığının simgelerinden biri olarak öne çıkan Kırşehir yakınlarındaki anıt kayalık defineciler tarafından dinamitle parçalandı. Halk arasında Malkayası olarak bilinen kayalıkları önce inşaat aletleriyle parçalanmaya çalışıldı, başaramayan zeka özürlüler dinamit kullanarak tonlarca kayayı parçaladı.

İNTERNETTE YILLARCA FOTOĞRAFLARI DOLAŞTI

Söz konusu kayalıklar, kendine defineci adını veren magandalar tarafından yıllardır bazı forum sayfalarında paylaşıldı. Üzerindeki işaretler üzerinden 'Definenin nereye gömülü olduğunu' okumaya çalışan yüzlerce yorum yapılan kayalıklar 1948 yılında bir Alman arkeolog tarafından keşfedildi. Yüzlerce yıldır kimsenin umursamadığı Malkaya, internet ve sosyal medyanın yaygın kullanımıyla son dönemde defineci magandaların dikkatini çekti.
Kaya üzerindeki işaretlerden muhtemel bir definenin ne kadar uzaklıkta ve hangi yönde olabileceğine dair akıllara zarar yorumların yapıldığı Malkaya adeta internette hazine bulmak umuduyla yanıp tutuşanların umudu haline gelmişti


CEHALET AÇISINDAN İBRET VERİCİ OLAY


MalKaya anıtında inceleme yapan Kırşehir Müze Müdürlüğü'nde görevli arkeolog Mehmet Göktürk, yaptığı açıklamada, Kırşehir'deki Hitit dönemine ait kaya yazıtının Anadolu'da bulunan 100-150 kayadan biri olduğunu söyledi.

Organik bir anıt kayanın defineciler tarafından dinamit ve inşaat aletleriyle parçalanmasının ibret verici olduğunu belirten Göktürk, doğal bir kayanın içinde altın, hazine ve maden olmayacağını vurgulayarak, definecilerin bu davranışının bazı vatandaşların Anadolu tarihine olan ilgisizliğini gösterdiğini dile getirdi.

Kırşehir merkeze bağlı Sevdiğin köyü sınırlarındaki bir tepede bulunan ve köylülerin "Malkayası" ismini verdiği, milattan önce 2000 yılına tarihlenen kaya parçası, definecilerin gazabına uğradı. Üzerinde filografi ve çivi yazısı ile çeşitli şekiller bulunan kaya, hazine bulma umuduyla izinsiz kazı yapan defineciler tarafından tahrip edildi. Tonlarca ağırlıktaki kayanın dinamit ve beton kırıcı inşaat malzemesi kullanılarak kırıldığı tespit edildi. Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kayanın koruma altına alınması ve üzerinin örtülmesi için çalışma başlattı.

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