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17 Ocak 2017 Salı 10:28

239 yolcusuyla sır oldu

Malezya Havayollarına ait MH370 sefer sayılı uçağı arama çalışmaları sona erdirildi.

239 yolcusuyla sır oldu
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239 yolcusuyla sır oldu
   Malezya Havayollarına ait MH370 sefer sayılı uçağı arama çalışmaları sona erdirildi.
   Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken kaybolan 239 tolcusuyla kaybolan uçak ile ilgili yaklaşık 3 yıl süren çalışmaları.bugün itibarıyla sonlandırıldı.Geniş bir alanda arama çalışmalarını yürüten Malezya,Avustralya ve Çİn yaptıkları resmi açıklamada uçak enkazının bulunamadığını ilan etti.
   Bilindiği gibi Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak 8 Mart 2014 tarihinde 239 yolcusu ve mürettebat ile kaybolmuş uçağın bazı parçaları daha önce okyanus kenarındaki ülkelerin sahillerine vurmuştu.
 
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Anahtar Kelimeler
Malezya Havayolları Uçağı
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