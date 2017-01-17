239 yolcusuyla sır oldu

Malezya Havayollarına ait MH370 sefer sayılı uçağı arama çalışmaları sona erdirildi.Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken kaybolan 239 tolcusuyla kaybolan uçak ile ilgili yaklaşık 3 yıl süren çalışmaları.bugün itibarıyla sonlandırıldı.Geniş bir alanda arama çalışmalarını yürüten Malezya,Avustralya ve Çİn yaptıkları resmi açıklamada uçak enkazının bulunamadığını ilan etti.Bilindiği gibi Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak 8 Mart 2014 tarihinde 239 yolcusu ve mürettebat ile kaybolmuş uçağın bazı parçaları daha önce okyanus kenarındaki ülkelerin sahillerine vurmuştu.