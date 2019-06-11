24 saatte ikinci kez trafik cezasına maganda tepkisi



Yollarda kural ihlali yaptığı gerekçesiye aracı çekilen arıcıyla trafik memurlarına tepki göstermek için yolda drift attı, yüksek sesle müzikle ilerlerken yeniden polise yakalandı, '24 saat içinde ikinci kez ceza kesemezsiniz' diye tutturan maganda ile görevliler arasında tartışma uzun süre devam etti. Konuyla ilgili görüşünü aldığımız uzmanlar ise "24 saatte ikinci ceza kesilemez" iddiasının sürücüler arasında 'Şehir efsanesi' olduğunu belirterek "Böyle bir yasal dayanak yok, gün içinde trafik kurallarına uymadığınız her ihlal için ceza kesilmesi mümkün, kulaktan dolma bilgilerle, trafik memurlarıyla tartışma gereksiz" uyarısında bulundular..

Kahramanmaraş’ta kural ihlali yüzünden otomobili bağlanan sürücü, aracını teslim aldığı günün akşamı tekrar ceza kesilmesiyle trafiği birbirine kattı



Olay, Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde meydana geldi. Barış D. yönetimindeki otomobiliyle seyir halindeyken yüksek ses nedeniyle trafik ekipleri tarafından durduruldu.

Yüksek ses nedeniyle 108 TL trafik cezası kesilen Barış D., önceki gün kesilen trafik ceza makbuzlarını trafik polislerine göstererek, önce tartıştı sonra drift yaparak tepki gösterdi.

Vatandaşların cep telefonu kamerasınca görüntülenen olayda otomobil sürücüsü Barış D., ‘’Ben dün ki çocuk değilim. 24 saat geçmeden bana ceza yazamazsınız. Daha bugün çıktı. Bu arabayı dün bağlamıştınız ’’ dedi.