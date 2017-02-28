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06 Şubat 2017 Pazartesi 08:17

28 ilde DEAŞ operasyonu; 105 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün terör örgütü DEAŞ'e yönelik 28 ilde eş zamanlı başlattığı operasyon kapsamında Bursa'da gözaltına alınan kişilerin sayısı 105'e yükseldi.

28 ilde DEAŞ operasyonu; 105 kişi gözaltına alındı
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28 ilde DEAŞ operasyonu; 105 kişi gözaltına alındı

Terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonlar sabaha karşı Türkiye genelinde yoğunluk kazandı. 28 ilde aynı anda yapılan operasyonlarda örgütle ilgisi olduğu bildirilen 15 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ’a yönelik 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonla ilgili yapılan açıklamada, son günlerde Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı akabinde DEAŞ terör örgütünün sansasyonel eylemler arayışında olduğu, kadro teminine yönelik propaganda faaliyetlerine hız verdiği ve özellikle yayın organlarında Türkiye’yi nerede ise en önemli eylem hedefi olarak belirlediğinin takip edilmekte olduğu bildirildi.

Bu kapsamda, çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu değerlendirilen kişi ve gruplara yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde uzun süredir sürdürülen planlı çalışmalar neticesinde; 5 Şubat 2017 günü ülke genelinde 28 ilde eş zamanlı olarak başlatılan çalışmalarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Bursa'da da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin iki günde gerçekleştirdiği operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 105'e yükseldi. Ekiplerin ilk gün Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu ve Orhaneli ilçelerinde 11 adreste gözaltına aldığı 46 kişiye 59 kişi daha ilave edildi.

51'i Suriyeli, 46 Türk, 1 Rus, 3 Azeri, 4 Türkmen şüphelinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.
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