3 bin 400 metre yükseklikte teröristlere göz açtırmadılar

PKK'lı teröristlerin yıllardır yığınak yaptığı ve 'TSK buraya giremez' diyerek propaganda diyerek övündüğü iki yaka dağlarında PKK'lılar kaçacak delik bulamıyor.
Hakkari operasyon
Hakkari Yüksekova İkiyaka dağları bölgesinde 25 Mart 2017 de başlayan ve halen 3400 metre yükseklikte devam eden 'Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar' Operasyonu'nda bugüne kadar birçok mağarada muhtelif silah ve mühimmat ele geçirilmişti. İkiyaka dağlarında Türk bayrağını dalgalandıran Komandolar ve güvenlik korucuları bugün düzenledikleri aramada buldukları bir mağarada; 17 adet anti tank roketatar mühimmatı, 17 adet sevk fişeği, 1 adet anti personel roketatar mühimmatı, 83 adet boş el bombası, 5 adet hazır el bombası, 400 adet AK-47 mühimmatı, 800 adet PKM Makineli Tüfek mühimmatı, 3 adet PKM Makineli Tüfeği, 2 adet RPG-7, 1 adet mekanizması çıkarılmış doçka silahı, yaklaşık 300 adet fünye, 5 adet paket fünye, 3 makara kablo, 1 adet hilti ucu ele geçirdi.
HAVA HAREKATIYLA, IRAK SINIRINDA 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Bu arada Hakkari'nin Çukurca İlçesine bağlı Çığlı Köyü'nün güneyinde Irak'ın kuzeyindeki Ora bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Savaş uçaklarınca etkisiz hala getirildi.
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada,"Çukurca ilçesine bağlı Çığlı Köyü güneyindeki Kuzey Irak Ora bölgesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 4 terörist, Hava Kuvvetleri'nin icra ettiği hava harekatı ile etkisiz hale getirilmiştir" denildi