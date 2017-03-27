3. Havalimanı inşaatında işçiler birbirine girdi; Çok sayıda yaralı var..

Üçüncü Havalimanı inşaatında işçiler birbirine girdi

İNŞAATI YÜRÜTEN ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Dünyanın en büyük havalimanı projeleri arasında yer alan İstanbul 3. Havalimanı şantiyesinde 2 grup arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kavga saat 10.00 sıralarında 3. havalimanı şantiyesinin Akpınar kamp bölgesi otopark bölümünde çıktı. Şantiyede görevli TIR şoförleri ile demir işçileri arasında açıklanmayan bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Olaya Durusu Jandarma Ekipleri müdahale etti.Kavgaya karışanların sayısının çokluğu nedeniyle olay yerine ambulans ekipleri de sevkedildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla önce şantiye içindeki revire ve Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kavgaya karışanlarının yaralarının hafif olduğu ayaktaki tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.Olayın ardından jandarma ekipleri şantiye içinde ek güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, şu ana kadar gözaltına alınan kimsenin olmadığı belirtildi.3. Havalimanı inşaatını yürüten İGA şirketi, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: " İstanbul Yeni Havalimanı inşaatında taşeron olarak hizmet veren bir şirketimizin çalışanları olan küçük bir grup arasında tamamen bireysel anlaşmazlık nedeniyle tartışma yaşanmıştır. Bölgede bulunan şirket güvenlik personeli ve görevli Jandarma ekiplerinin olaya anında müdahale etmesi ile olayın büyümesinin önüne geçilmiştir. Adli bir vaka olan bu gelişmenin ardından, İGA iş disiplin yönetmeliği gereği gerekli tedbirler alınmış olay adli makamlara sevk edilmiştir. Yaralanan 6 kişi şantiye alanındaki sağlık merkezinde diğerleri de en yakın ilçe hastanelerinde ayakta tedavi edilmiştir. 22 bin kişinin görev aldığı İstanbul Yeni Havalimanı'nda çalışmalarda herhangi bir aksama olmadığı gibi şu an çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir."