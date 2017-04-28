300 bin dolarlık mücevher caldılar, pişkin pişkin ifade verip gittiler

300 BİN DOLARLIK SOYGUNU SABIKALI AİLE YAPMIŞ

‘FİLM GİBİ İZLEDİM’

Amerika'da yıllarca çalışarak kazandığını mücevhere yatıran Deniz Kul'un çantasını çalan soyguncular ile hırsızların kullandığı aracın sahibi, çalıntı mücevherleri satın alan kuyumcunun rahat tavırları görenleri hayrete düşürdü. Üstelik hırsızın yakalanmasına rağmen tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması yok artık dedirtti.ABD’den bebeğiyle geldiği İstanbul’da hırsızlar tarafından 300 bin dolarlık mücevherle dolu çantası çalınan Deniz Kul’un hırsızları, ailece sabıkalı çıkmıştı.Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olaydan sonra tutuklanan Vildan G.’nin olayı azmettirdiği, çantayı da polis kayıtlarında 3 farklı ismi bulunan ve aranan kızı Leman G.’nin aldığı tespit edilmişti. Vildan G.’nin oğlu İbrahim G.’nin ise 11 yıl önce Swissotel’de basılan düğünün çocuk damadı olduğu belirlenmişti. Deniz Kul’un 500 dolar ve 300 bin dolar değerinde mücevherinin bulunduğu çantasının çalınmasıyla ilgili ilk duruşma, dün Bakırköy Adliyesi’nde yapıldı.Duruşmaya, Kul’u evine götüren taksi şoförü, altınların satıldığı iddia edilen kuyumcu ve Vildan G.’ye otomobili veren kişi de katıldı. Taksi şoförü Vildan G.’yi beyaz aracın yanında gördüğünü söylerken, taksiciyi takip eden aracın sahibi de aracı Leman G.’ye ödünç verdiğini ifade etti.Çalıntı mücevherleri satın aldığı iddia edilen kuyumcu da “O gün hastaydım. İşe gitmedim, bilmiyorum” dedi. Tutuklu Vildan G., suçlamaları kabul etmedi. Deniz Kul, duruş- mada “Samet T. ile Mert T. ve Leman G. yardım etme bahanesiyle yanıma geldi. Erkekler beni oyalarken, Leman çantamı aldı. 3 kişi Vildan’ın bulunduğu beyaz arabaya binip kaçtı” dedi. Hâkim, Vildan G.’nin tutuksuz yargılanmasına, kızı Leman G., S.T. ile M.T.’nin yakalanıp dinlenmesine karar verdi.Mahkeme sonrası konuşan Deniz Kul, Vildan G.’nin serbest kalmasına çok şaşırdığını söyleyerek, “Çantamı Leman aldı. Vildan G. de olay yerindeydi. Olayı organize eden Vildan G.’yi hâkim serbest bıraktı. Şoke oldum. Kuyumcu ve Vildan G. ifade verirken çok rahattılar, hatta sırıtıp gülebiliyorlardı. Bunlar hep rol yaptılar. Ben de film izler gibi izledim onları” dedi