﻿
GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Mart 2017 Çarşamba 09:01

32 İlde dev FETÖ operasyon

 İstanbul merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi.

32 İlde dev FETÖ operasyon
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
32 İlde dev FETÖ operasyon

   İstanbul merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 142 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Alınan karar üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında şu ana kadar 40 şüpheli gözaltına alındı. Hürriyet'in haberine göre hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında ByLock kullanıcıları ve TSK'dan sorumlu sözde sivil imamlar da bulunuyor.
 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
FETÖ Operasyonu
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın dayak yedi, yoldan geçenler izledi Kadın dayak yedi, yoldan geçenler izledi
Devletin valisinden eşine görülmemiş zulüm Devletin valisinden eşine görülmemiş zulüm
Sakarya'da polisten darbeye girişimine karşı önlem tatbikatı mı? Sakarya'da polisten darbeye girişimine karşı...
Eski CIA direktöründen FETÖ iddiası Eski CIA direktöründen FETÖ iddiası
Çekmeköy'de kafede yangı, 1 kişi yanarak can verdi Çekmeköy'de kafede yangı, 1 kişi yanarak...
Tunceli yoluna katliam tuzağı yerleştirmişler Tunceli yoluna katliam tuzağı yerleştirmişler
Yukarı Çık

Kadın dayak yedi, yoldan geçenler izledi
Erzincan Üniversitesi Toplumsal Duyarlı Gençlik Kulübü öğrencileri, kadına şiddetin geldiği boyutları...

Haberi Oku