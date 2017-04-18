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18 Nisan 2017 Salı 01:31

35 bin kişinin kredi kartından 75 milyon lira çekmişler

Sesli yanıt sistemi ve fatura ödeme merkezleri üzerinden 35 bin kişinin kredi kartından 75 milyon lira çeken çete üyeleri yakalandı.

35 bin kişinin kredi kartından 75 milyon lira çekmişler
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35 bin kişinin kredi kartından 75 milyon lira çekmişler


Kredi kartı kullananlar bu haber sizin için; Sesli yanıt sistemi ve fatura ödeme merkezleri üzerinden 35 bin kişinin kredi kartından 75 milyon lira çeken çete üyeleri yakalandı. Aman dikkat, kredi kartı bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın, güvenmediğiniz fatura ödeme merkezlerinde kredi kartı ile ödeme yapmayın!

Son Dakika Haberler, Türkiye'de şimdiye kadar kredi kartlarıyla yapılan en büyük dolandırıcılık olayını Antalya polisi ortaya çıkardı. Antalya polisinin gelen şikayetler üzerine başlattığı titiz takip, 4 kişilik çeteyi çökertti.
Antalya’da, yaklaşık 35 bin kişinin kredi kartı bilgileriyle ödeme merkezilerinden fatura ödemesi yaparak yaklaşık 75 milyon TL’lik vurgun yapan 3 şüpheli tutuklandı.


POLİS 6 AY BOYUNCA TAKİP ETTİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda vatandaşın, kredi kartlarından bilgileri olmaksızın internet, telefon ve elektrik faturası ödemesi yapıldığı yönündeki şikayet üzerine inceleme başlattı. Ekipler, 6 aylık çalışma sonunda 4 kişilik şebekenin, farklı illerdeki fatura ödeme merkezleriyle komisyon karşılığı anlaşma yaptığını, kendileri için sistem kurduklarını, internet üzerinden ve IVR (sesli yanıt sistemi) yöntemiyle başkalarına ait banka/kredi kartı bilgilerini kullanarak fatura ödemesi yaptıklarını tespit etti.

KEMER, BURSA VE ARTVİN'DE OPERASYON

Yeterince bilgi toplayan polis, 13 Nisan’da Antalya’nın Kemer İlçesi ile Bursa ve Artvin’de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 2’si Antalya’da olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri, oto ve üst aramalarında çok sayıda fatura ödemesine ait dekont ve dijital materyal ele geçirildi. El konulan dijital materyalleri inceleyen ekipler, şüphelilerin şu ana kadar yaklaşık 35 bin kişiye ait kredi kartı bilgilerini ele geçirdiğini belirledi.

İncelemede ayrıca şüphelilerin 2 şirket üzerinden yaklaşık 200 bin fatura ödemesi yaptığı ve bu yolla vatandaşların kredi kartlarından 75 milyon TL’lik vurgun gerçekleştirdikleri tespit edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgunun ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 3’ü çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Son Dakika HaberlerKredi Kartı
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