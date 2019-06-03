36 bin kadını sosyal medya üzerinden dolandırdılar



Dolandırıcıların sosyal medyada kadınları hedef alan tuzağıyla 36 bin kadının dolandırıldığı ortaya çıktı. İddiaya göre rakamlar korkunç. 56 milyon liralık vurgunun iki zanlısı Sakarya polisi tarafından yakalanırken, vurgunun boyutlarının daha da büyük olabileceği bildiriliyor.

Sadece kadın kullanıcıları hedef alan ilanlarla Türkiye genelinde 36 bin kadını dolandırdıkları öne sürülen Suna U. ve Gökhan Ö.'nün sorgusu devam ederken şüphelilerden birinin çocuklara yönelik cinsel istismar suçundan arama kaydının olduğu bildirildi. İşte o haberin detayları..

YÜKSEK KAR VAADİYLE DOLANDIRMIŞLAR

2018 yılında şirket kurduklarını belirterek sosyal medyadan yüksek kar marjıyla ortaklık teklifiyle kadınlara yönelik olarak reklam veren Suna U. ve Gökhan Ö.'nün binlerce kişiyi dolandırdığı öne sürülmüştü. Haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Daha önce de mağdurlarını tehdit ettikleri iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan ve toplamda 65 milyon liralık vurgun yaptıkları öne sürülen iki zanlıdan Suna U., "tacir ve ya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlamasıyla, Gökhan Ö. ise bu suçun yanı sıra "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan aranıyordu.

VİDEO TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Daha önce de defalarca hem sosyal medyada hem de haberlerde gündeme gelen 2 kişinin birlikte çektiği çok sayıda video bulunuyor. Suna U.'nin daha önce bir videoda söylediği, "Her kadın bıçaklansın. Bir zahmet lütfen erkeklere uyarım, kadınlar bıçaklanınca kendilerine geliyorlar" sözleri tepki çekmişti.