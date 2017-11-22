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40 ilde FETÖ operasyonu; 134 kişinin evinde arama var

FETÖ'nin mahrem imamlarına yönelik operasyonda 40 ilde operasyon düzenlendi. Polis Konya merkezli operasyonda 134 kişinin evinde arama yapıyor.

40 ilde FETÖ operasyonu; 134 kişinin evinde arama var

FETÖ'nin mahrem imamlarına yönelik operasyonda 40 ilde operasyon düzenlendi. Polis Konya merkezli operasyonda 134 kişinin evinde arama yapıyor.

22 Kasım 2017 Çarşamba 09:05
40 ilde FETÖ operasyonu; 134 kişinin evinde arama var

40 ilde FETÖ operasyonu; 134 kişinin evinde arama var


FETÖ'nin mahrem imamlarına yönelik operasyonda 40 ilde operasyon düzenlendi. Polis Konya merkezli operasyonda 134 kişinin evinde arama yapıyor.

Terör örgütü FETÖ yapılanması hakkında Konya merkezli operasyon düzenleniyor. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar sonucunda örgütün, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürülen 134 kişi hakkında 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek, örgüt kapsamında kadrolaşmak' iddialarıyla yakalama kararı verildi.

ÖRGÜT İÇİNDE GÖREV DAĞILIMI

Bunun üzerine bugün Konya merkezli 40 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun devam ettiği belirtildi. Şüphelilerin örgüt içerisinde, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü pozisyonlarında görev yaptıkları ileri sürüldü. Örgüt içerisinde yer alan ümitçinin, örgüt içerisinde faaliyet gösterirken bağlantısını koparmış kişileri tekrar örgüte kazandırmak için görevlendirilen kişi olduğu belirtildi. Şehir dışı talebe mesulünün ise, askeri lise ve harp okulu öğrencilerine okuldan mezun oluncaya kadar iki haftada bir öğrencilerin öğrenim gördükleri şehre giderek askeri öğrenciye örgütsel faaliyet yaptıran ve öğrenci ile 8 yıl boyunca bire bir ilgilenen kişi olduğu belirtildi.

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