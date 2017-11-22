40 ilde FETÖ operasyonu; 134 kişinin evinde arama var
FETÖ'nin mahrem imamlarına yönelik operasyonda 40 ilde operasyon düzenlendi. Polis Konya merkezli operasyonda 134 kişinin evinde arama yapıyor.
ÖRGÜT İÇİNDE GÖREV DAĞILIMI
Bunun üzerine bugün Konya merkezli 40 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun devam ettiği belirtildi. Şüphelilerin örgüt içerisinde, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü pozisyonlarında görev yaptıkları ileri sürüldü. Örgüt içerisinde yer alan ümitçinin, örgüt içerisinde faaliyet gösterirken bağlantısını koparmış kişileri tekrar örgüte kazandırmak için görevlendirilen kişi olduğu belirtildi. Şehir dışı talebe mesulünün ise, askeri lise ve harp okulu öğrencilerine okuldan mezun oluncaya kadar iki haftada bir öğrencilerin öğrenim gördükleri şehre giderek askeri öğrenciye örgütsel faaliyet yaptıran ve öğrenci ile 8 yıl boyunca bire bir ilgilenen kişi olduğu belirtildi.