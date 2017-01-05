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05 Ocak 2017 Perşembe 12:40

40 ton çöp ve atığı baharat diye yedireceklerdi

Gaziantep'tebir depoya yapılan baskında, biber ve baharat yapımında kullanılacağı tahmin edilen 40 çöp ve atık madde ele geçirildi. Ele gecirilen ürünlerin insan ve hayvan sağlığına zararlı olduğu ortaya çıktı

40 ton çöp ve atığı baharat diye yedireceklerdi
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40 ton çöp ve atığı baharat diye yedireceklerdi


Baharat paketlerine doldurulmaya hazır bekleyen 40 ton atık son anda yakalandı. Domates posası küflenmiş baharat atıklarından oluşan çöpler yakılarak imha edildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir depoya yapılan baskında, biber ve baharat yapımında kullanılacağı tahmin edilen 40 çöp ve atık madde ele geçirildi. Ekipler, ele geçirilen çöp ve atık maddeleri ise imha etti.
İslahiye Belediyesi zabıta ve gıda denetim ekipleri, çöp ve atık maddelerin biber ya da baharat yapımında dolgu malzemesi olarak kullanıldığı yönündeki ihbar üzerine Gaziantep'in İslahiye ilçesi Yeni Mahallesi Gençlik Caddesi üzerindeki bir depoya baskın düzenledi. Ekipler yaptıkları baskında, depo içerisindeki çuvallarda yaklaşık 40 ton biber çöpü, domates posası, domates çekirdeği ve atık madde ele geçirdi.


Manzaraya ekipler de şaşırdı

Zabıta ekipleri de gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Ekipler, kontrollerde ele geçirdikleri çöp ve atık maddelerin aynı zamanda bozulmaya başladığını, çürüdüğünü ve küflenmiş halde olduğunu gördü. Denetim ve zabıta ekipleri, "Biber üretiminde arta kalan tohum, sap, çöp diye nitelendirdiğimiz atık maddelerin gıda dolgu malzemesi olarak değerlendirdiğine dair bir ihbar aldık. Bu ihbarı aldığımız mahkeme kararıyla depoları açarak tamamen çürümüş, bozulma reyaksoyonlarına maruz kalmış tohum dahi olamayacak şekilde küflenmiş biber ve domates tohumu ve bunların sap ve çöp kısmı atık malzemeleri ele geçirdik.



Bunları yem ve tohum olarak değerlendirmek üzere gerek insan sağlığı gerek hayvan sağlık konusunda gerekse de gıda güvenliği konusunda çok tehlikeli olduğu gibi tarımda tohum olarak verim kaybına neden olmaktadır. Zaten imhalık olan bu ürünlere el konuldu. Bu atıklar insan sağlığının yanı sıra hayvan ve doğa sağlığını da büyük oranda tehdit ediyordu. Ayrıca biberi ile ün almış ilçemizin marka değerine de gölge düşürecekti. Gelen ihbar ve düzenlediğimiz baskınla, bu olumsuzlukların önüne geçmiş olduk" ifadelerini kullandı.


Kamyonlarla imhaya götürüldü

Depoda el konulan çöp ve atık maddeler İslahiye Belediyesine ait kamyon ve iş makinelerine yüklendi. İslahiye çöplüğüne götürülen atık maddeler, görevliler nezaretinde imha edildi. Ekipler, depoyu mühürledi. Ekipler, gerekli adli ve idari işlemler için çöp ve atıkların sahiplerini belirlemeye çalışıyor.
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