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44 Polisi şehit eden FETÖ'cü : Bundan büyük lütuf olamaz

FETÖ'cü darbe girişimi sırasında Ankara'da çok TBMM, Emniye Müdürlüğü binalarını bombalayarak 44 polis memurunu şehit eden pilotun yazdığı bilgi notları bulundu.

44 Polisi şehit eden FETÖ'cü : Bundan büyük lütuf olamaz

FETÖ'cü darbe girişimi sırasında Ankara'da çok TBMM, Emniye Müdürlüğü binalarını bombalayarak 44 polis memurunu şehit eden pilotun yazdığı bilgi notları bulundu.

06 Mart 2018 Salı 10:49
44 Polisi şehit eden FETÖ'cü : Bundan büyük lütuf olamaz

44 Polisi şehit eden FETÖ'cü : Bundan büyük lütuf olamaz

Terör örgütü FETÖ'nün darbe girişimi sırasında en ağır katliamlara imzasını atan F-16 pilotlarından Hüseyin Türk'ün kaleme aldığı not cezeaevi görevlileri tarafından bulundu. Notta, diğer FETÖ'cülere seslenen Hüseyin Türk'ün örgüt üyelerinden dua istediği ve yeni ve daha önemli görevler beklediği ortaya çıktı.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü’ndeki olaylara ilişkin davanın sanıkları arasında yer alan Hüseyin Türk, üste pilot kurmay yüzbaşı ve F-16 pilotu olarak görev yapıyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç tarafından hazırlanan iddianamede Türk’ün Akıncı eksenli olayların başaktörlerinden biri olduğu ifade edildi.


FETÖ'cü pilot için hazırlanan iddianamede, Türk’ün, 16 Temmuz 2016’da 03.24 ve 03.25’te ‘Aslan 6’ kodunu kullanan F-16 uçağı ile TBMM’ye 2 bomba atarak 32 kişiyi yaraladığı, ‘Aslan 3’ kodunu kullanan F-16 uçağı pilotu Uğur Uzunoğlu ile bir adet GBU-10 bombasını Gölbaşı’nda bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Daire Başkanlığı’na attığı ve 44 kişiyi şehit edip 36 kişiyi yaraladığı belirtildi. Türk’ün aynı gün 4 bomba atarak TÜRKSAT tesislerinde hasar oluşmasına neden olduğu da kaydedildi.

‘KİME AİT BİLMİYORUM’

Örgüt içinde geleceğin Hava Kuvvetleri Komutanı olarak lanse edilen, aynı zamanda "mahrem imam" olduğu tespit edilen Türk, Sincan F Tipi Cezaevi’nde 22 Şubat 2018’de bir görüş yaptı. Görüş sonrası odasına gelen Türk’ün dosyasından çıkardığı bir notu parçalara ayırarak çöp kutusuna attığı görüldü. Bunun üzerine infaz koruma memurları çöp kutusundan topladıkları kâğıt parçalarını bantla bir araya getirdi. Notun örgütsel mesajlar içerdiğinin görülmesi üzerine, Türk’e notun kime ait olduğu soruldu. Türk kendini, "Bana ait değil. Oda değişikliğinden sonra Kuran içinde buldum, okudum, dosyalarımın arasına koydum. Disiplin cezası almamak için yırtıp çöpe attım. Kime ait olduğunu bilmiyorum" sözleriyle savundu.


FETÖ’nün ‘mahrem imamı’ eski kurmay yüzbaşı Hüseyin Türk ve yırttığı mektubu.

‘GÖREVLER VERİLECEK’’

Notta özetle şu ifadelerin olduğu öğrenildi: "Kardeşlerim sizlerle görev yapmak benim için büyük bir onurdur. Sizin gibi yiğitler az bulunur. (...) Rütbelerimizi almış olabilirler, olsun aldırmıyorum. Allah hepimizi kardeşliğe terfi ettirdi, bundan büyük rütbe mi olur. Buraların bize Allah’ın lütfu olduğunu bilmek insana çok daha fazla güç veriyor. Bu günler Allah’ın izni ve inayetiyle elbet bir gün bitecek ve belki daha büyük görevler verilecek, belki asıl zorlu sınav o zaman başlayacak. Dualarınızda kardeşinizi de unutmayın. Sizi çok seven abiniz."

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