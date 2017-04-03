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03 Nisan 2017 Pazartesi 20:10

45 Haneli köyde 25 ev yandı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Serçeler köyünde çıkan yangında 45 haneli köyde 25 ev hasar gördü

45 Haneli köyde 25 ev yandı
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45 Haneli köyde 25 ev yandı
   Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Serçeler köyünde çıkan yangında 45 haneli köyde 25 ev hasar gördü. Alınan bilgiye göre, 45 haneli köyde Güldane Taşçı'ya ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki evlere de sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla söndürme çalışması başlattı. Çankırı merkez ile Ilgaz ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın güçlükle kontrol altına alınırken söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangında, 45 haneli köydeki 25 ev kullanılamaz hale geldi.

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Serçeler KöyüYangın
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