﻿
GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mart 2017 Cuma 12:36

5 İl'de operasyon 

FETÖ soruşturma kapsamında Kaynak Holding'e yönelik yürütülen örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandığı belirlenen 12 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde sabah saatlerinde operasyon başlatıldı.

5 İl'de operasyon 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

   5 İl'de operasyon 
  FETÖ soruşturma kapsamında Kaynak Holding'e yönelik yürütülen örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandığı belirlenen 12 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerden 4'ü yakalanarak gözaltına alınırken, 6'sının yurtdışında olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, 2 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
FETÖKaynak Holding
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın dayak yedi, yoldan geçenler izledi Kadın dayak yedi, yoldan geçenler izledi
Devletin valisinden eşine görülmemiş zulüm Devletin valisinden eşine görülmemiş zulüm
Sakarya'da polisten darbeye girişimine karşı önlem tatbikatı mı? Sakarya'da polisten darbeye girişimine karşı...
Eski CIA direktöründen FETÖ iddiası Eski CIA direktöründen FETÖ iddiası
Çekmeköy'de kafede yangı, 1 kişi yanarak can verdi Çekmeköy'de kafede yangı, 1 kişi yanarak...
Tunceli yoluna katliam tuzağı yerleştirmişler Tunceli yoluna katliam tuzağı yerleştirmişler
Yukarı Çık

Kadın dayak yedi, yoldan geçenler izledi
Erzincan Üniversitesi Toplumsal Duyarlı Gençlik Kulübü öğrencileri, kadına şiddetin geldiği boyutları...

Haberi Oku