5 İl'de operasyon FETÖ soruşturma kapsamında Kaynak Holding 'e yönelik yürütülen örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandığı belirlenen 12 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerden 4'ü yakalanarak gözaltına alınırken, 6'sının yurtdışında olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, 2 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor .

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