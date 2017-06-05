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GÜVENLİK:
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17 Haziran 2017 Cumartesi 13:31

5 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden adam tutuklandı

Turhal'da mağaza sahibi sapkın adam, 5 yaşındaki çocuğa elle cinsel tacizde bulundu. Güvenlik kameralarına yansıyan iğrenç görüntüler üzerine polis zanlıyı yakalayarak adliyeye getirdi.

5 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden adam tutuklandı
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5 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden adam tutuklandı

Yazarken bile utandıran haber Tokatın'ın Turhal ilçesinden geldi. İddiaya göre Turhal'da kadın çocuk giyimi üzerine mağaza işleten 53 yaşındami adam, annesi kabinde kıyafet deneyen kadının 5 yaşındaki kız çocuğuna sarkıntılık etti.

Annesi ile giyim mağazasına gelen 5 yaşındaki kız çocuğu İ.S.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan işyeri sahibi emekli imam 53 yaşındaki Ö.F.İ., tutuklandı.
Olay, dün Turhal ilçesinde kadın ve çocuk giyimi üzerine satış yapan bir mağazada meydana geldi. Annesi ile birlikte alışverişe çıkan İ.S., iddiaya göre annesi kıyafet denerken mağaza sahibi olan Ö.F.İ.'nin tacizine uğradı. İ. S. mağazadan çıkıp evlerine giderken, olayı annesine anlattı. Bunun üzerine anne, Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri mağazaya giderek güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis ekiplerinin buradaki incelemesinde, Ö.F.İ.'nin kız çocuğuna elle cinsel tacizde bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine gözaltına alınan Ö.F.İ. emniyette alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanarak, Tokat T Tipi Çamlıbel Cezaevi'ne gönderildi.
 
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